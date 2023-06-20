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印度批准美光27億美元封測廠投資 傳可拿13億美元獎勵

編譯黃淑玲／綜合外電
美光（Micron）將在印度投資27億美元建封測廠。(路透)
美光（Micron）將在印度投資27億美元建封測廠。(路透)

印度趕在總理莫迪前往美國進行國是訪問之前，批准了美光（Micron）的27億美元封測廠投資計畫。

路透報導，不願具名的官員說，印度政府同意對美光這座新封測工廠提供與製造有關的獎勵，價值1,100億盧比（13.4億美元），工廠將落腳在莫迪的故鄉古茶拉底省（Gujarat）內的沙南（Sanand）市。美光這項投資案由於投資獎勵的方案規模大，需要經過內閣批准。

美光發言人與印度政府科技部等有關單位，沒有回應路透的查證。

莫迪周二（20日）展開在美國的訪問行程，他會與聯邦快遞、萬事達卡等美國企業領袖會晤，周二傍晚他已經和特斯拉執行長馬斯克見面。22日將在白宮出席國宴。

美國行政官員表示，美光的投資是回應白宮的壓力。拜登政府希望美國晶片公司能夠前往印度投資，降低與中國大陸做生意的風險，轉而與印度這個全球最大的民主政體有更好的結合。一位高階官員說，現在不少美國企業考慮到印度投資，白宮感到鼓舞。

路透指出，中國大陸上個月針對美光，指美光沒有通過安全檢查，進而禁止其國內關鍵基建營運商採購美光產品，此舉激怒拜登政府。美光是美國最大的記憶晶片商。

美光在印度的這座封測新廠，並不是晶片製造廠，消息來源表示，雖然能夠提振莫迪想把印度打造成半導體基地的願景，但真正的成功還是需要真正在地製造晶片。本月稍早路透曾經報導，包括台灣鴻海（2317）合資企業在內的三家大公司，現在都苦於在當地找不到適當的技術夥伴，半導體廠的推動遭遇困難。

印度 投資 晶片

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