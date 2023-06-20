股指持續走低 道指跌245點

六月節假期結束後，美股在本周第一個交易日下跌。(路透)

美股在本周第一個交易日下跌，將市場推向一年多以來未見水平的漲勢暫作喘息。

道瓊工業平均指數 下跌245.25點或0.72%至3萬4053.87點。史坦普500指數下跌20.88點或0.47%至4388.71點。那斯達克綜合指數下跌22.28點或0.16%至1萬3667.29點。由於六月節假期，股市19日休市。

B. Riley Financial首席市場策略師霍根(Art Hogan)表示：「市場表現非常出色。」「在進入一個全新但因假期而縮短的一周時，我們必須找到可靠的理由繼續上漲，以對抗仍然圍繞潛在衰退邊緣的消極力量，這似乎就像『等待果陀』和Fed對通膨保持嚴格態度的潛力。」

紐約證券交易所(NYSE)下跌家數超過上漲家數，比例為2.2比1。能源是史指中表現最差的類股，跌幅超過2%。與此同時，英特爾、Nike和波音拖累道指，跌幅均超過3%。

相較之下，房屋建築商在強於預期的住房報告後表現出色。PulteGroup、D.R. Horton和Lennar分別上漲高出1%。在其他方面，輝達也逆勢上漲2.61%。

投資 結束強勁的上周走勢，史指觸及2022年4月以來最高水平；聯手那指同創3月以來最佳單周表現，全周上漲2.6%；以科技股為主的那指則是上漲3.25%。這也是史指連續第5周上漲，為2021年11月以來首見，也是那指連續第8周上漲，上次出現還是2019年時。

投資人似乎接受了Fed上周決定跳過6月升息 的決定。Fed主席鮑爾在新聞發布會上表示，Fed尚未就7月會議政策做出決定。然而，政策制訂者預測今年稍後還會升息兩次25個基點。6月不升息的決定打破了Fed連續10次升息的記錄。

雖然鮑爾堅稱未來的Fed政策仍將取決於數據，但股指一直在上漲。根據美國個人投資者協會(AAII)的數據，在截至6月14日當周，投資人看漲情緒從幾周前的27.4%上升至45.2%，為2021年11月以來最高水平。華爾街正試圖評估上周強勁的市場情緒在經濟數據清淡的縮短交易周內如何持續。

摩根史坦利首席美國股票策略師威爾森(Mike Wilson)在報告中寫道：「我們認為股市已經達到極限，市場參與者擔心錯過潛在的新牛市。」

交易員吸收了高於預期的5月美國房屋開工數據。上個月有163萬套新屋開工，高於《道瓊》調查經濟學家預期的139萬套。

在財報方面，投資人將關注收盤後航運巨頭聯邦快遞的上季報告。

Grayscale比特幣信託(GBTC)連續第二個交易日上漲超過11%，因為交易員似乎押注貝萊德申請比特幣ETF是Grayscale與美國證券交易委員會(SEC)進行法律鬥爭的正面訊號。

GBTC在場外交易並以相對於其資產淨值的大幅折扣進行交易。在監管機構阻止其將基金轉換為ETF的計畫後，Grayscale起訴了SEC，這是該公司可以結束折扣的一種方式。

Strategas ETF策略師索恩(Todd Sohn)表示，雖然近幾個月科技股大幅上漲，但追踪那指的景順QQQ信託基金的交易和流量並未顯示出泡沫跡象。

他在報告中指出，「QQQ目前的交易價格比其200日均線高出24%。從歷史上看，這是第95個百分位的讀數，可以算得上是一個短期極端。但簡單的回顧顯示，這可能與進一步的漲勢一致，同時也伴隨著重要的市場低點。值得注意的是，與QQQ相關的流量仍未顯示出過剩的跡象，交易量也沒有。」

耶魯大學資深研究員羅奇(Stephen Roach)表示，向中國經濟注入紓困措施不足以解決長期不利因素，「我認為，在將要採取的周期性紓困措施與中國在成長方面持續存在的長期問題之間必須加以評估。」他補充說，與此同時，中國也在應對與美國的持續衝突，以及「一個人口老化問題和一個生產力問題，而且現在它比較是由意識形態而不是市場驅動的」。

中國的疲軟情緒推動了包括高盛、瑞銀、美國商銀和摩根大通在內的公司削減對中國年底前的經濟成長預期。在疫情解封至今，中國的經濟復甦緩慢。