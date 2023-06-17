AI科技股漲翻天還能買嗎？巴隆：至少這支還會繼續飆

大型科技股如Google母公司Alphabet仗著人工智慧（AI）題材，今年漲勢凌厲，分析師認為這檔科技股進一步上漲空間仍大。圖／路透

美國股市今年似乎吉星高照--通膨不再是頭號煩惱，銀行動盪雷大雨小，聯準會（Fed）升息暫停了，經濟衰退依然靜悄悄。一切似乎很美好，但聰明投資 人都明瞭，現在就該防範何時大事不妙。挑選「盈餘動能」強的股票 來抱，或許是預防美股變盤最有效的一招。

巴隆周刊（Barron's）報導，美股史坦普500指數已從去年10月初的熊市低點翻揚約22%，今年這波漲勢主要是大型科技股挾著人工智慧（AI ）題材帶頭衝鋒，最近漲勢更擴及其他類股，反映投資人押注於Fed緊縮循環隨通膨穩定降溫而進入尾聲。Fed暫停升息，也意味著經濟和企業盈餘即將回穩。

現在投資人面對的問題是：如何物色還有進一步上漲空間的股票？

從年初至今，史坦普500指數成分股漲幅平均達5.8%，該指數以未來12個月每股預估盈餘推算的本益比是18.8倍，與現在的利率水準相比，顯得特別高昂。

Roth MKM市場策略師達答說：「隨著史坦普500預期本益比現在來到19倍，股市風險溢價已降到這個周期的新低點，也是近20年來最低水準。」

在這種環境下，如何選股才好？

Evercore ISI策略師艾曼紐的建議是：買進「最後一批進場者非買不可卻還沒買」的股票。

艾曼紐篩選出一些他持續看漲的個股，選股條件是「今年來已調高2023年盈餘預測」，「每股盈餘（EPS）可望比去年成長」，而且是「熱門放空標的」（意味一旦股價開始大漲，空頭回補買盤將把股價推得更高）。

根據以上條件挑選出的股票包括：Google母公司Alphabet（股票代碼：GOOGL）、禮來藥廠（LLY）、聯合航空（UAL）、皇家加勒比郵輪（RCL），以及網路安全公司Fortinet（FTNT）和Zscaler（ZS）。

其中，Alphabet尤其值得一提。投資人可能覺得疑惑：這個科技大咖股今年來漲幅已達39%，還有進一步上漲空間嗎？

巴隆指出，這檔股票集眾利多於一身，包括最近一近盈餘大幅超越市場預期、推出AI聊天機器人「Bard」與OpenAI掀起話題的ChatGPT互別苗頭，還表示將把AI技術引進廣告和雲端服務，提升對客戶的吸引力。因此，獲利可望持續成長，分析師預期未來兩年的年化成長率可達18%。目前該股的預期本益比約21倍，考量EPS成長率接近20%，價位還算合理。

禮來也入榜，因為今年來2023年盈餘預測已獲分析師調升13%，而且阿茲海默症新藥「donanemab」有望獲准為聯邦醫療保險（Medicare）用藥，有助於推升日後的盈餘成長。至於禮來的第二型糖尿病用藥「Mounjaro」，今年銷售額估計可達30億美元出頭，數年後可望超越200億美元。分析師預估，2024~2026期間，禮來每年盈餘可望成長30%左右。儘管本益比已高達43倍，對照亮麗的前景，或許值得這個價。