AI題材最大受益者 台積電等16家半導體業者出列

道瓊社看好台積電等16家企業可望受惠於AI題材。(路透)

MarketWatch報導，投資人和分析師已用幾周的時間，消化輝達 上月底基於人工智慧（AI）題材所發布的優異財測，如今是時候從充滿活力的半導體產業，挑出AI光環加持下，在2025年前成長速度最快的半導體業者。

輝達當時預測本季銷售額將比前一季大幅成長50％，創辦人兼執行長黃仁勳認為，這得歸功於資料中心擴大建置，為部署AI的企業所用。然而，分析師已將輝達本季展望納入預期，因此這份名單必須放眼更長遠的未來。

於是道瓊社利用2023年~2025年的日曆年營收 共識預期，來篩選股票。之所以用日曆年，是因為許多公司的會計年度與日曆年不一致。

在挑選之前，先將iShares半導體指數 ETF（追蹤費城半導體指數30檔成分股）和SPDR標普500指數ETF進行比較。結果發現，前者在2024年~2025年間，其成分股的預估營收年複合成長率遠高於後者。

為進行更大範圍的篩選，道瓊社除了iShares半導體指數ETF之外，也納入其他標普綜合1500指數的半導體業者，或屬於全球行業分類標準「半導體和半導體設備」的公司。

如此一來，便得到了一份60家企業的初始名單；這些公司的股票或ADR都有在美國掛牌。對應FactSet收集至少有五名分析師預估到2025年營收的資料，則有41家公司。

在這之中，有16家企業在2025年前的營收年複合成長率可望達到15%以上，分別是Wolfspeed、SiTime、First Solar、輝達、Enphase Energy、SolarEdge Technologies、泰瑞達、台積電、Universal Display、Onto Innovation、芯科實驗室、芯源系統、Rambus、Power Integrations、超微、邁凌科技。