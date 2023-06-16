美國銀行策略師形容美股這波AI漲勢：大跌前的大漲

美銀策略師哈警告，美股近來這波由人工智慧（AI）熱潮驅動的漲勢，感覺上和2000年或2008年美股崩跌前的大漲情況沒有多大不同。(路透)

美銀（BofA）策略師哈奈特16日表示，美股 近來這波由人工智慧（AI）熱潮驅動的漲勢，感覺上和2000年或2008年美股崩跌前的市況沒有多大不同。他警告，大漲之後，接踵而至的往往是大跌。

哈奈特認為，從現在到9月4日勞工節，史坦普500指數 頂多只會再漲100點至150點，而下跌空間則可能多達300點。

哈奈特寫道：「我們不相信美股正位於一波嶄新、閃亮的牛市開端...覺得更像是2000年或2008年的組合：大跌之前的大漲。」

史坦普500指數上周進入所謂「牛市」領域，從10月觸及的前波低點翻揚逾20%。這個大型股指數15日收在2022年4月來最高價位4,425.84點，且連續六個交易日收紅，今年來已上漲15%。

哈奈特料中2022年美股大跌，但今年2月他喊出史坦普500指數到3月8日前會跌到3,800點卻失準，因為他未料到投資人轉進科技股避風頭。

哈奈特說，他和其他看空美股者上半年誤判走勢，是因為經濟成功避開硬著陸和信用緊俏，而且AI帶動科技股大漲也「出乎意料」，把史坦普500指數拱上4,200點，迫使投資人紛紛追漲。

他說，美股可能持續走高，直到股市將再次瀰漫著恐懼氣氛，因為屆時聯準會（Fed）可能表示聯邦資金利率有必要提高到6%才能馴服通膨；長期公債殖利率將升破4%，實質（通膨調整）利率升至2%，反映金融情勢緊縮；而且失業率將升破4%，閃現衰退訊號。

在那之前，投資人仍可能繼續追高，資金從「動能股」輪動到「反向操作股」，從「通縮資產轉向通膨資產」，從「已開發市場股票」轉向「新興市場股票」，從「不著陸股」轉向「硬著陸股」。