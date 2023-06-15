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微軟股價創新高 高管預測AI年營收能飛快破100億

編譯季晶晶／綜合外電
微軟股價周四上漲3.2%，收在創新高的348.1美元。（路透）
微軟股價周四上漲3.2%，收在創新高的348.1美元。（路透）

財經網站CNBC報導，在摩根大通分析師吹捧微軟AI的成長前景大好之後，微軟股價周四創新高。

微軟上漲3.2%，收在348.1美元，超過上次在2021年11月創下的紀錄。在美國聯準會周三宣布延遲升息後，美股普遍反彈。

微軟出錢支持的OpenAI於去年11月釋出ChatGPT聊天機器人暴紅後，AI一直是熱門話題，隨著經濟衰退的疑慮持續不斷，科技公司急於將該技術嵌入產品和功能，並吹噓自己有能力使用AI來節約成本。

微軟是ChatGPT和相關產品興起的主要受益者。除了對OpenAI的大量投資外，該公司還提供基礎運算能力。 微軟同時擁有OpenAI模型的獨家授權，包括GPT-4大型語言模型。微軟已將OpenAI工具納入Bing搜尋引擎，甚至Windows作業系統。 

微軟財務長Amy Hood在4月表示，預計Azure雲端服務第4季在固定匯率基礎上較一年前成長26%至27%，其中1個百分點來自AI服務。 本周一，在與微軟技術長Kevin Scott公開討論時，Hood提供更多細節：「下一代AI業務將是我們有史以來成長最快的100億美元業務。」Scott指出，一堆人想用微軟的基礎設施。

摩根大通分析師已調高微軟目標價，從315美元上調至350美元。該銀行分析師寫道：「雖然微軟持續面臨影響Azure成長的雲端優化浪潮，但我們看到它在安全性、團隊、Power Apps，以及具前瞻性的OpenAI/ChatGPT投資，播下長期成功的種子。」他們給予微軟股票「買入」評級。

微軟 AI 分析師

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