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史坦普500大漲 創14個月高點 交易員押美利率近峰值

編譯季晶晶／綜合外電
史坦普500指數周四連續第六天收紅，創14個月收盤高點。（美聯社）
史坦普500指數周四連續第六天收紅，創14個月收盤高點。（美聯社）

美國史坦普500指數和那斯達克指數周四大漲，創14個月以來最高，投資人因經濟數據歡欣鼓舞，對美國聯準會激進升息行動接近尾聲的押注增加。 

道瓊工業指數上漲1.26%至3萬4408.06點。史坦普500指數連六天收紅， 攀升1.22%至4425.84點。那斯達克指數上漲1.15%至1萬3782.82點，本周迄今已上漲近4%。

2023年迄今，史坦普500指數勁揚約15%，那斯達克指數大漲約32%，經濟復甦的跡象、好於預期的財報季以及對利率接近峰值的押注，都推動了漲勢。

美國公債殖利率下跌，先前一系列經濟數據表明通膨有所緩解，有助抵消對未來升息的擔憂，並推動蘋果和微軟創新高。

數據顯示，美國5月零售銷售意外增加，消費者購買了更多機動車輛和建築材料。另一組數據顯示，截至6月10日的一周，經季節性調整後的初請失業金人數持平於26.2萬人，高於經濟學家此前預測的24.9萬人。

此外，5月進口物價較前一個月下降，且較去年同期的降幅為三年來最大。根據周二公布的數據，總體物價漲幅低於預期。

聯準會周三將利率維持在5%-5.25%的區間不變，但表示今年可能至少再升息半個百分點，因通膨仍高。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield說：「本周稍早的通膨數據趨軟，以及聯準會會議後經濟數據顯示韌性，市場因此反彈，美債殖利率正在下降，因為投資人不相信聯準會像他們說的那樣鷹派。市場不相信他們會再升息兩次。」

根據芝商所（CME）的Fedwatch工具，交易員認為7月升息25個基點的可能性為67%，還預計12月之前可能降息。

AI熱潮推動的漲勢正蔓延到科技類股之外，史坦普500指數所有11個主要類股均上漲，包括被視為對經濟健康狀況波動敏感的板塊也上漲，反駁了唱衰的觀點，並引發市場進入超買的擔憂。

美國公債殖利率回落，提振了對利率敏感的成長股。 蘋果上漲1.1%，微軟急升3.2%，打破上次在2021年11月創下的紀錄高點。

TradeStation市場情報部副總裁David Russell表示：「大量資金在場外，人們一直對經濟衰退感到緊張，隨著擔憂消失，他們重回股市。」

美國各交易所成交量為118億股，交易量相對較大，此前20個完整交易日的日均成交量為109億股。

零售商巨擘克羅格（Kroger）下跌2.7%，此前該公司公布的第1季營收不如預期。

百貨店營運商科爾百貨（Kohl's）上漲2.7%，此前TD Cowen將其評級從「表現與大盤持平」上調為「跑贏大盤」。

在美國上市的中國公司阿里巴巴和京東均上漲逾3%，先前中國人民銀行時隔10個月首次下調中期政策貸款的借貸成本。

殖利率 指數 升息

上一則

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