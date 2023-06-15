押注升息周期即將完成 道指大漲逾400點 史指13月新高

行人經過紐約證券交易所。(Getty Images)

道瓊工業平均指數 大漲超過400點，史坦普500指數觸及13個月新高，投資 人押注Fed在本周暫停升息 後即將完成升息周期。

道指上漲428.73點或1.26%，收在3萬4408.06點。史指上漲53.25點或1.22%，收在4425.84點。那斯達克綜合指數上漲156.34點或1.15%，收在1萬3782.82點。債券殖利率走低，而科技股繼續引領市場上漲，與2023年華爾街的趨勢一致。

15日的上漲使史指和那指回到2022年4月以來的最高盤中水平。

Certuity聯席投資長克瑞默(Dylan Kremer)說，「現在市場的關鍵問題是：價值股和周期股能否趕上成長股和科技股？」「如果確實如此，那麼這種動能就有能力幫助推高市場。」

史指也創下2021年11月以來最長的連漲紀錄，並可望創下3月以來的最佳單周表現。從10月的低點開始，大盤指數上漲了26%；年初至今也上漲了15%。至於以科技股為主的那指在2023年上漲超過31%。

科技股方面，微軟和甲骨文分別上漲3.19%和3.5%。阿里巴巴上漲3.18%。

Fed主席鮑爾在14日會後新聞發布會上表示，聯邦公開市場委員會(FOMC)將利用下次會議前的6周時間「考慮貨幣政策的累積收緊程度」。他補充說，尚未就7月政策舉措做出決定。15日的漲勢證明投資人仍願意押注7月FOMC會議的不確定性。

話雖如此，鮑爾仍堅稱Fed今年可能會進一步升息，並表示Fed將繼續依賴每月數據。

早盤發布的更多經濟數據讓投資人和政策制訂者更能了解勞動市場和消費者支出的實力。與《道瓊》估計的24.5萬人相比，每周申請失業救濟金人數略高於預期，達26.2萬；而零售額成長了0.3%。

似乎今年上半年還不夠讓人意外，期貨市場的「四巫日」可能會進一步加劇16日的交易走勢；四巫日是指個股期權、股指期貨合約、股指期權和股指期貨期權同日到期，再加上一些標的指數本身的當季再平衡。

如果不出意外，到期日的交易量會異常高。擁有線上證券期貨經紀公司和交易技術公司的TradeStation表示，2022年下半年最繁忙的一個交易日是2022年12月16日，即第4季的四巫日。

與此同時，標普道瓊和其他一些供應商在每季最後一個月的第三個星期五重新調整指數，改變個股的權重，或高或低。16日是6月的第三個星期五，因此史指和那指都將重新平衡，這將影響部分股票的需求。

從長遠來看，根據《股票交易商年鑑》，到期周通常在牛市中收高，在熊市中收低；史指本周至今上漲約3%，那指上漲約4%，但道指在過去7個6月到期日中有6個下跌。

根據《年鑑》數據，道指和史指在6月過半時，正在歷史平均水平附近徘徊。

典型的6月上半月走勢，道指平均下跌0.2%。但本月至今道指平均漲幅為4.4%，領先於整體平均水平；典型的全月平均走勢是相對溫和的上漲0.7%。

同樣地，史指本月至今上漲了5.5%，超過歷來6月上半僅上漲0.1%的平均水平。對史指所有6月的歷史表現進行平均時，通常會上漲0.7%。

這種表現意味著兩者都違背了傳統觀點。從歷史上看，6月被認為是疲軟的月份。平均而言，它是道指全年單月第二差，是史指第四差。

在美國個人投資者協會(AAII)的最新每周調查中，散戶對未來6個月股市前景的樂觀程度，從3周前的27.4%升至45.2%，為2021年11月以來最高水平。歷史平均水平為37.5%。

看跌情緒進一步下滑，僅占投資人的22.7%，為2021年7月以來的最低水平，低於3周前的39.7%。歷史平均水平為31.0%。

AAII結果呼應了今年稍早時最新的Investors Intelligence調查中的信心指數；當時看多的金融分析師升至53.4%，為2021年11月達到「危險等級的57.2%」以來最高。