誰會終結美股牛市狂奔？策略師：不是Fed而是這4股力量

分析師認為，美股這波狂奔的「動能市場，不是像聯準會（Fed）這種外力所能終結的。(路透)

聯準會（Fed）已把醜話講在先，年底前預料還會再升息 兩次，今年降息是不可能的事，照理說如此強硬的「鷹派」訊息會立刻衝擊美國股市才對。但史坦普500指數 14日收盤仍小漲，15日早盤也持續奮力攀升。

財經網站MarketWatch報導，SGH總經顧問公司首席經濟學家杜伊提醒投資 人，認真看待Fed進一步升息的展望。他認為，Fed早在5月就打定主意，基於通膨仍大幅超標，進一步升息勢在必行，所以要對Fed在7月升息、10月或11月再升一次做好心理準備。

股市技術分析刊物「藍籌日報」創辦人田塔瑞里則認為，即使Fed再二度升息1碼（0.25個百分點），也不再那麼重要了。他推文說：「下列是我對Fed的唯一評論：他們過去18個月已升息500個基點，相當於升息1碼升了20次。他們若是再升息0次、1次或2次，可能無關緊要了。一如往常，市場反應和價格才最重要，而不是他們怎麼說。沒必要過度分析。」

由艾曼紐領導的Evercore ISI策略師團隊也認為，Fed對股市已無關緊要，畢竟Fed和主席鮑爾現在並沒有扮演「傑克」的角色，準備砍掉股市一直往上延伸的豆莖。

艾曼紐與其團隊在致客戶報告上寫道：「Fed會終結這波『動能市場』（momentum market）嗎？不可能。即使在1999年（那年年底網路股泡沫爆裂），美股夏季也只是波動/橫盤。況且就定義來說，『動能市場』不是像Fed這種外力可以終結的。」

那麼什麼力量可終結這頭「狂奔的動能牛市」？Evercore ISI舉出以下四點：

一、市場太自滿

亦即俗稱美股「恐慌指數」的Cboe波動率指數（VIX）跌破11。目前該指數約在13，是三年低點。

二、過度看多

Evercore指的是美國散戶投資人情緒指數（AAII）升破60%，那將顯示投資人樂觀過度。最新AAII讀數為44.5%，延續近來投資人愈來愈看漲後市的趨勢。

三、漲勢狹窄

指小型股和銀行股再度落後大盤。今年來科技股領漲，羅素2000小型股遙遙落後，但在大約一個月前小型股開始脫疲翻醒，6月以來的走勢轉而領先大型股。至於銀行股，以特選金融股SPDR ETF（代碼XLF）來看，金融股6月迄今呈現漲勢，翻轉5月的跌勢。

四、放空者投降

Evercore指出，此刻放空E-迷你標準普爾500期貨（代碼ES00）的空頭部位升至空前高點，若這些空頭終於棄械投降，將回補那些部位平倉，可能推升股價，屆時宜關注「做頭跡象」，尤其是在史坦普500指數近逼4,450點時。Evercore估計，可能最快7月4日，史坦普500指數就可能升抵Evercore預估的史坦普500年終目標價位。