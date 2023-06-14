Fed決策和鮑爾記者會說了什麼？五大重點一次看

Fed主席鮑爾14日舉行決策會議後記者會。(路透)

美國聯準會（Fed）14日決議維持基準利率 不變，但被市場形容為「鷹派暫停升息 」，Fed主席鮑爾 表示，幾乎所有決策委員都預期還會進一步升息，此外，Fed會後公布的點陣圖釋出鷹派訊號，更令市場大感驚訝。

以下整理這次Fed決策和鮑爾記者會的五大重點：

1.點狀圖釋出鷹派訊號，官員預測還會有兩次1碼的升息，即年底前可能再升2碼

在歷經前連十度升息後，Fed官員同意本次會議暫停升息，把聯邦資金利率區間維持在5.00%-5.25%。

但令市場意外的是，點狀圖顯示，官員預期年底前還會有兩次1碼的升息。在18位決策官員中，有12人預測年底利率將達5.5%-5.75%以上，顯示決策者同意有必要進一步升息緊縮政策，以便抑制物價壓力。

2.最快7月恢復升息

Fed會後聲明發出強烈訊號，最快7月恢復升息。鮑爾在記者會中表示，多數官員預期會進一步緊縮政策。沒有官員有異議。鮑爾說，這一次會議不升息，不是「跳過」。

鮑爾還說，下一次對利率決策的討論會議是「活的」，同時表示委員會將「逐次會議」進行決定。鮑爾拒絕透露下一次升息最早是否可能在7月份來臨，但強調屆時會視情況而定。

3. 緊縮政策的效果尚未完全顯現，Fed正觀察信用環境

鮑爾指出，Fed這回沒有升息，是要有額外的時間來檢視即將出爐的數據，因為在決策官員接近利率高峰值時面臨兩面風險。

鮑爾說：「我們已經做了很多工作，而我們緊縮政策的全面影響尚未被感受到。」他表示，Fed正仔細觀察信用環境與對商用房地產的影響，Fed預期商用房地產將面臨一些損失。

4.調高經濟成長率預估、調降失業率，憂通膨黏著度高

鮑爾重申要繼續壓低通膨，他說，Fed官員和民間經濟學家都對高通膨維持這麼久感到訝異。鮑爾表示，委員會也對就業市場格外有韌性感到驚訝。

Fed同時將美國今年國內生產毛額（GDP）成長預估調高至1%，高於3月預測的0.4%；預估第4季失業率4.1%，低於3月預估的4.5%，預料明年失業率升至4.5%。不過鮑爾說，美國經濟仍有可能邁向軟著陸。

5.何時降息？鮑爾暗示可能在兩年後

鮑爾澆熄市場對今年底可能降息的預期，他暗示Fed降息的時間點會在「兩年後」（a couple years out）。他說：「在通膨真正明顯下降的時候，降息將是合適的，而我們正在談的是兩年後。」