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輝達市值正式突破1兆元 女股神先局部獲利了結

編譯簡國帆／綜合外電
輝達13日收盤市值突破1兆美元。(路透)
輝達13日收盤市值突破1兆美元。(路透)

美國晶片大廠輝達（Nvidia）13日收盤市值突破1兆美元，正式成為第七家加入「市值兆美元俱樂部」的美國上市企業。有「女股神」之稱的方舟投資（ARK Invest）創辦人伍德（Cathie Wood）則利用輝達和特斯拉最近的漲勢，13日先局部獲利了結。

輝達股價13日收盤大漲3.9%至410.22美元，市值達到1.01兆美元，成為繼蘋果、亞馬遜、Google母公司字母、特斯拉、臉書母公司Meta及微軟之後，最新一家達成這個里程碑的企業。

輝達股價在人工智慧（AI）題材的加持下，今年來已大漲驚人的181%，美銀證券分析師Vivek Arya在5月底的報告指出，輝達擁有完整的AI矽晶片、軟體、規模、供應及開發者生態系，具備引領規模近1兆美元傳統資料中心市場轉型的「獨特地位」。

方舟投資13日申報，方舟創新ETF（ARKK）已脫手約32.45萬股、價值約8,000萬美元的特斯拉股票，並從方舟自動科技與機器ETF（ARKQ）與方舟下一代網路ETF（ARKW）出售特斯拉與輝達的股票，總計出售的特斯拉股票相當於約39.3萬股、價值近1億美元。

方舟也出售約2萬股、價值約800萬美元的輝達股票。申報資料顯示，買進價值約300萬美元的Teradyne股票、價值4,100萬美元的Meta股票進入方舟創新ETF。

在13日交易前，特斯拉已連漲12個交易日，為史上最長連漲紀錄，13日收盤繼續大漲3.6%，把這個紀錄拉長到13個交易日，過去半年來漲逾65%。方舟去年底在特斯拉股價下跌之際，買進特斯拉股票。

輝達和特斯拉今年來的凌厲漲勢已襄助方舟旗下基金的績效。方舟創新ETF今年來已躍漲約45%，自動科技與機器ETF攀漲約38%，下一代網路ETF更上揚約50%，都輕易超越那斯達克綜合指數同期的約31%漲幅。

特斯拉 輝達 股票

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