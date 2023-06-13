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挑戰輝達…超微發表新AI晶片 蘇姿丰看好市場成長5倍

編譯葉亭均／綜合外電
超微執行長蘇姿丰13日在舊金山的一場發表會上介紹該公司最新的MI300X晶片。這場發表會概述了超微的AI策略。路透
超微執行長蘇姿丰13日在舊金山的一場發表會上介紹該公司最新的MI300X晶片。這場發表會概述了超微的AI策略。路透

超微（AMD）13日發表即將推出的人工智慧（AI）處理器系列，目標協助資料中心處理大量AI流量，並且挑戰輝達（Nvidia）在這塊新興市場的龍頭地位。

超微在舊金山舉行的發表會中表示，Instinct MI300系列將包含一款能夠加速處理生成式AI的加速器。這款產品名為MI300X，是1月在消費電子展（CES）展示產品陣容的一部分。所謂的生成式AI，是ChatGPT等聊天機器人所採用的技術。

超微正加速滿足市場對AI運算爆發中的需求。仰賴大型語言模型的熱門服務正把資料中心推向極限。迄今，輝達在供應處理這類工作的技術方面一直具有優勢。

超微執行長蘇姿丰在發表會上表示：「我們仍處在AI生命周期的非常、非常早期。」她說，資料中心AI加速器的整體潛在市場規模在2027年將成長五倍至超過1,500億美元。」

蘇姿丰還介紹了AMD Infinity Architecture Platform，採用八組MI300X，做為生成式AI的推論與訓練。

不過，這場發表會未能讓原先抱持著超高預期的投資人感到驚艷，超微股價13日收盤重挫3.6%至每股124.53美元，未能延續今年截至6月12日累計上漲99%的漲勢。

亞馬遜雲端事業AWS與臉書母公司Meta的主管都為蘇姿丰站台，上台談論在他們的資料中心中採用新的超微處理器。

超微同時發表最新版Epyc伺服器處理器的通用版本，以及一款名為Bergamo的新變化版本，用於雲端運算用途。

超微表示，MI300X加速器是基於超微CDNA 3技術，同時使用多達192 GB的記憶體來為大型語言模型與生成式AI處理工作量。該公司說，第3季將提供該技術的樣本給大客戶，並且在第4季全面生產。另一款產品Instinct MI300A現在正提供樣本給客戶。

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