投資人樂觀…押Fed不升息 美股創13月新高

聯準會總部外觀。（中央社）

在最新通膨數據顯示5月物價壓力再次放緩後，美股上漲，增加了投資人對Fed本周決定下次政策時可能不升息 的樂觀情緒。

道瓊工業平均指數 上漲145.79點或0.43%，收在3萬4212.12點。史坦普500指數上漲30.08點或0.69%，收在4369.01點。那斯達克綜合指數上漲111.4點或0.83%，收在1萬3573.32點。

史指和那指創下13個月新高。這兩個指數12日均達到2022年4月以來的最高收盤水平。

5月消費者物價指數(CPI)同比成長4%，創2021年3月以來的最低年增率。報告發布後，交易員加大了對Fed在連續10次會議升息後將維持利率不變的押注。根據CME Group的FedWatch工具，最新的賠率顯示Fed將利率維持在目前5%至5.25%目標利率的可能性約為91%。

iShares美洲投資策略主管查德胡瑞(Gargi Chaudhuri)表示，「Fed將暗示到2023年底至少進一步升息來為自己保留最大空間的裁量權，與市場預期保持一致，並將引導『跳過』而不是長時間暫停、坐下來觀察影響 自升息周期開始以來升息5個百分點。」

科技股領漲，因為通膨和利率放緩提振了對該產業的樂觀情緒。在超過華爾街對第4財季的預期後，甲骨文上漲0.21%。串流媒體巨頭Netflix上漲2.77%。

史指和那指12日分別上漲0.9%和1.5%，收於13個月以來最高水平。道指上漲189.55點或0.56%。史指目前較10月低點上漲超過24%，超越牛市的簡單定義。

被稱為「估值專家」的紐約大學商學教授達莫達蘭(Aswath Damodaran)表示，輝達可能很難找到更多上漲空間。

由於對人工智慧(AI )的熱潮，該股今年飆升超過180%。但他表示，在400元左右的交易價格後，很難看到再上漲的空間。

他表示：「我持有輝達已經5年了，很高興我做到了。」但按照目前的價格，「輝達基本上必須摧毀或主導整個AI市場，才能證明這個價格是合理的。我不願意接受那個賭注。意思是說：在你定價時，剩下的上行空間太少了。」

甲骨文回吐了12日盤後財報營收和獲利超出預期的所有收益。該股13日開盤上漲近6%，並在盤中創下歷史新高，但晚盤走跌，收盤近乎持平。

加州教師退休系統投資長艾爾曼(Christopher Ailman)認為，AI炒作可能被誇大了，「我認為華爾街誇大了AI，但我們會看到它的發展方向。」

他還表示，今年的市場漲勢過於集中於少數幾家大型科技股，這可能證明漲勢可能無法持續，「我非常擔心這個市場太狹窄。」「我們在此持謹慎態度。我擔心科技、尤其是大型科技，正在漲過頭。」

Wolfe Research表示，史指本周創下13個月新高，但漲勢可能不會持續。該公司分析師森耶克(Chris Senyek)寫道：「我們仍然相信今年的高點是典型的熊市反彈，通膨將保持『粘性』，Fed將『長期保持高點』，經濟衰退將在今年底前到來。」

華爾街仍然看好Salesforce的投資人大會，分析師預示將重點放在AI上。

巴克萊銀行、高盛銀行和美國商銀都重申其買入等價評級。

巴克萊分析師蘭斯丘(Raimo Lenschow)表示：「雖然沒有太多影響股價上漲的重大訊息，但我們認為在鞏固該公司在企業級AI領域的地位方面大有幫助。」「我們仍然看好這種表現。」

但並非華爾街上的每個人都那麼樂觀。花旗維持其中性評級，分析師拉德克(Tyler Radke)指出該公司對AI展現出良好的願景，但一些問題尚未得到解答。

BTIG技術策略師克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，科技股和成長股的漲勢可能已經走到盡頭，「我們堅持看法，即今年模式絕大幅度與去年相反，在2022年FOMC會議前後看到的6月中旬低點，將反映在今年6月中旬的峰值上。」「雖然我們感覺有點像破紀錄，但今天那指的跳空漲幅具有拋物線暴跌頂部的所有特徵，因為漲勢太過單向。」

為支持他的論點，克林斯基指出，那指期指高出其200日均線22%，且CBOE的5日多空比為去年8月以來新低。