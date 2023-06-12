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蘋果股價創新高 今年漲逾40% 市值逼近3兆美元

編譯葉亭均／即時報導
蘋果公司股價12日創下新高，報每股183.79美元，公司市值逼近3兆美元。(路透)
蘋果公司股價12日創下新高，報每股183.79美元，公司市值逼近3兆美元。(路透)

蘋果公司股價12日創下新高，是時隔一年多來改寫最高股價，也是大型科技公司主導股市漲勢的最新跡象。

蘋果股價12日收盤上漲1.56%至每股183.79美元，為2022年1月以來首度收盤創新高。其實蘋果上周盤中曾經改寫新高，當時是宣布Vision Pro混合實境（MR）頭戴裝置之後。今年迄今，蘋果累計漲幅達41%，相較下，那斯達克100指數的漲幅達35%。

儘管市況波動，蘋果股票一直受到青睞，在今年稍早銀行業動盪之際，這檔股票還被視為避險標的，反映投資人看好蘋果的資產負債表穩健、資本返還計畫，以及耐久收入來源是利多因素，而蘋果近期財報優於預期也緩解了公司的成長展望疑慮。此外，投資人對於蘋果拓展、活化零售鏈的計畫感到樂觀。

Phoenix Financial Services首席市場分析師考夫曼表示：「蘋果擁有讓人們感到安心的藍圖，它有可觀的現金流，不會有比這個更棒的事業模式了。」

他說：「在空頭市場之後，我們見到人們回來了，而蘋果就是一檔投資人無論漲跌都能安心持有的股票，因為他們相信長期能賺錢。」

身為美國「市值王」，蘋果一直協助支撐整體市場，該公司占標普500指數7.5%。蘋果目前市值達2.89兆美元，距離重新衝破3兆美元市值僅咫尺之遙。

蘋果 投資 股票

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