美股早盤小漲 投資人期待本周Fed利率決策

美股12日早盤小漲，投資人等待本周出爐的聯準會（Fed）利率決策和通膨數據。(路透)

美股12日早盤小漲，投資人等待本周出爐的聯準會（Fed）利率 決策和通膨數據。

道瓊工業指數 12日早盤上漲52點，或0.1%；史坦普500 指數和那斯達克指數分別漲0.1%和0.3%；費城半導體指數漲1.3%；台積電ADR漲2.6%。

勞工部13日將發布5月份消費者物價指數（CPI）數據，預料將顯示通膨微幅放緩，但核心物價可能仍維持在高位；這天也將是Fed利率決策會議的第一天。

根據芝加哥商品交易所（CME）的Fed觀察工具，市場交易員認為Fed有79%機率會在14日宣布利率按兵不動，維持在5%至5.25%區間，並預估有53%機會在7月升息1碼。

Qontigo應用研究全球主管布朗表示：「Fed非常小心翼翼，不希望緊縮過度導致經濟萎縮，也不願見到緊縮不足導致通膨過高。除非看到好幾個月的低通膨或下滑，否則名目通膨率仍將持續高於Fed設定的2%目標。市場確實似乎認定利率將維持穩定。」

史坦普500指數上周連四周上漲，自去年10月來的漲幅已達到20%，進入部分市場參與者所定義的牛市。超大型股的漲勢、企業優於預期的財報，和對Fed接近結束緊縮周期的期待，已讓美股近幾周來持續上漲。