學者：Fed今年至少再升息2碼

全球金融市場屏息等待聯準會本周的利率決策。(路透)

全球金融市場屏息等待聯準會 （FED）本周的利率 決策，基本預期是聯準會將「鷹式暫停」升息 ，即本周按兵不動，但在更新版的利率點狀圖傳遞鷹派訊息，暗示升息腳步未就此終止。經濟學家預估，聯準會將在7月恢復升息，年底前再升息至少兩碼。同時，市場也為可能意外升息一碼心存警戒。

目前市場預期聯準會本周維持聯邦資金利率區間於5%至5.25%的機率，為七成左右。彭博資訊經濟學者、以及英國金融時報與芝加哥大學布斯商學院訪調的多數經濟學者也預測，聯準會本周將「跳過」（skip）升息，但可能會有支持升息的官員提出異議。

此外，澳洲與加拿大央行上周意外升息後，市場也不敢輕忽升息的可能性，預估機率近三成。在聯準會開會之前，美國13日公布五月消費者物價指數（CPI），將是牽動聯準會決策的關鍵。若通膨意外強勁，可能讓聯準會主席鮑爾改變主意，推動升息。

金融時報於5至7日訪問四42位經濟學者的結果顯示，七成認為聯準會「跳過」6月升息為正確之舉；7月聯準會將恢復升息一碼。多數受訪者也預期今年利率高峰將落在百分之五點五至六區間，將在第三季之前或期間達成，而首次降息時點將在明年第二季以後。

學者表示，信用緊縮顯然正在進行中，可能影響聯準會升息幅度，但學者對通膨的憂慮程度遠高於銀行業問題，預測今年底個人消費支出核心平減指數將年增4%，比3月的預測高出0.2個百分點，且是聯準會目標值的兩倍。

經濟學者佛爾曼指出，核心通膨下降幾無進展，實質經濟表現遠優於預估，決策官員卻還沒適應。