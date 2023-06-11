我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍攻台「鉗形戰術」現形 台日分別公布情資

紐時作家袁莉：中國本土媒體噤聲又缺外媒 成黑箱

學者：Fed今年至少再升息2碼

編譯任中原／即時報導
全球金融市場屏息等待聯準會本周的利率決策。(路透)
全球金融市場屏息等待聯準會本周的利率決策。(路透)

全球金融市場屏息等待聯準會（FED）本周的利率決策，基本預期是聯準會將「鷹式暫停」升息，即本周按兵不動，但在更新版的利率點狀圖傳遞鷹派訊息，暗示升息腳步未就此終止。經濟學家預估，聯準會將在7月恢復升息，年底前再升息至少兩碼。同時，市場也為可能意外升息一碼心存警戒。

目前市場預期聯準會本周維持聯邦資金利率區間於5%至5.25%的機率，為七成左右。彭博資訊經濟學者、以及英國金融時報與芝加哥大學布斯商學院訪調的多數經濟學者也預測，聯準會本周將「跳過」（skip）升息，但可能會有支持升息的官員提出異議。

此外，澳洲與加拿大央行上周意外升息後，市場也不敢輕忽升息的可能性，預估機率近三成。在聯準會開會之前，美國13日公布五月消費者物價指數（CPI），將是牽動聯準會決策的關鍵。若通膨意外強勁，可能讓聯準會主席鮑爾改變主意，推動升息。

金融時報於5至7日訪問四42位經濟學者的結果顯示，七成認為聯準會「跳過」6月升息為正確之舉；7月聯準會將恢復升息一碼。多數受訪者也預期今年利率高峰將落在百分之五點五至六區間，將在第三季之前或期間達成，而首次降息時點將在明年第二季以後。

學者表示，信用緊縮顯然正在進行中，可能影響聯準會升息幅度，但學者對通膨的憂慮程度遠高於銀行業問題，預測今年底個人消費支出核心平減指數將年增4%，比3月的預測高出0.2個百分點，且是聯準會目標值的兩倍。

經濟學者佛爾曼指出，核心通膨下降幾無進展，實質經濟表現遠優於預估，決策官員卻還沒適應。

升息 聯準會 利率

上一則

美股史坦普500指數牛氣旺 美銀、高盛看好能續漲

延伸閱讀

美股史坦普500指數牛氣旺 美銀、高盛看好能續漲

美股史坦普500指數牛氣旺 美銀、高盛看好能續漲
各界預期14日「暫停升息」機率高 Fed會前內部看法仍分歧

各界預期14日「暫停升息」機率高 Fed會前內部看法仍分歧
美中關係惡化 金融時報：微軟將頂尖AI專家撤離中國

美中關係惡化 金融時報：微軟將頂尖AI專家撤離中國
Fed加息與否 市場預測搖擺

Fed加息與否 市場預測搖擺

熱門新聞

中國若步日本後塵邁入失落十年，美國將不必擔心競爭落敗且通膨可能因此獲得緩解。（路透）

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

2023-06-07 22:50
蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

2023-06-05 16:30
長期持有輝達的羅斯柴爾德家族資產管理公司，正在調節輝達的加碼部位，理由是AI熱潮已過度推升輝達市值，因此須審慎以對。(路透)

全球最神秘富豪家族長期持有輝達 如今正在調節部位

2023-06-05 14:52
輝達創辦人暨執行長黃仁勳在台北演講時，秀出最新NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti圖像處理器最新顯示卡等產品。(記者胡經周／攝影)

黃仁勳30年前在Denny's餐廳草創輝達 母：何不找工作？

2023-06-04 22:40
Kearney的最新資料顯示，中國貨在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低。 （歐新社）

美國今年亞洲低成本進口 中貨剩一半不到

2023-06-04 08:58
聯準會是否停止升息，備受矚目。(美聯社)

升息暫停？史指創今年新高

2023-06-08 16:57

超人氣

更多 >
阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」

12星座誰腦子動最快？天蠍要研究很久 這星座「聽一個詞就懂」
玉女歌手2億身價被親姊騙光 變賣珠寶靠友接濟苦撐

玉女歌手2億身價被親姊騙光 變賣珠寶靠友接濟苦撐
泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒