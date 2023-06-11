美股史坦普500指數牛氣旺 美銀、高盛看好能續漲

史坦普500指數已邁入牛市，高盛、美銀均看好能續漲。(路透)

在美股史坦普500指數 上周邁入牛市後，美國銀行（BofA）策略師看好行情有望繼續上攻，高盛 也大幅調高史坦普500指數的年底目標價，從4,000點上調至4,500點。

美銀策略師蘇巴拉曼妮恩指出，「熊市正式告終」，1950年代以來的數據顯示，史坦普500指數在跨越上漲20%的牛市門檻後，有92%的機率會在後續12個月內上漲。

儘管一些分析師警告，在聯準會（Fed）本周公布利率決策前，漲勢可能停滯。但蘇巴拉曼妮恩認為，今年來激勵多頭信心的人工智慧（AI）等題材，可望支撐牛市。他認為，零利率政策落幕、實質利率轉正，及企業削減成本以提高利潤，都是美股有望續漲的理由。

高盛也上調史坦普500指數年底的目標價至4,500點，原因包括今年來僅由幾檔大型科技股所帶動的漲勢，可望擴及至其他類股。

高盛首席美國股票策略師柯斯汀說，高盛對史坦普500指數成分企業今年每股盈餘（EPS）的預估，維持在224美元不變，並假定美國經濟將會軟著陸，經濟團隊預測未來12個月陷入衰退的機率僅25%。

他說，史坦普500指數的本益比為19倍，「高於我們的預期，以少數大型股為首」，在「通膨放緩、成長健權、及市場集中度提高等因素，可能維持住目前的本益比。他也認為，經濟成長意外下降，通膨居高不下導致Fed轉向鷹派政策，可能不利美股。