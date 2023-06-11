我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

法網／約克維奇奪男單冠軍 第23座大滿貫 創空前紀錄

泰晤士報：新冠爆發前 武漢科學家與解放軍合造病毒

美股史坦普500指數牛氣旺 美銀、高盛看好能續漲

編譯陳律安／綜合外電
史坦普500指數已邁入牛市，高盛、美銀均看好能續漲。(路透)
史坦普500指數已邁入牛市，高盛、美銀均看好能續漲。(路透)

在美股史坦普500指數上周邁入牛市後，美國銀行（BofA）策略師看好行情有望繼續上攻，高盛也大幅調高史坦普500指數的年底目標價，從4,000點上調至4,500點。

美銀策略師蘇巴拉曼妮恩指出，「熊市正式告終」，1950年代以來的數據顯示，史坦普500指數在跨越上漲20%的牛市門檻後，有92%的機率會在後續12個月內上漲。

儘管一些分析師警告，在聯準會（Fed）本周公布利率決策前，漲勢可能停滯。但蘇巴拉曼妮恩認為，今年來激勵多頭信心的人工智慧（AI）等題材，可望支撐牛市。他認為，零利率政策落幕、實質利率轉正，及企業削減成本以提高利潤，都是美股有望續漲的理由。

高盛也上調史坦普500指數年底的目標價至4,500點，原因包括今年來僅由幾檔大型科技股所帶動的漲勢，可望擴及至其他類股。

高盛首席美國股票策略師柯斯汀說，高盛對史坦普500指數成分企業今年每股盈餘（EPS）的預估，維持在224美元不變，並假定美國經濟將會軟著陸，經濟團隊預測未來12個月陷入衰退的機率僅25%。

他說，史坦普500指數的本益比為19倍，「高於我們的預期，以少數大型股為首」，在「通膨放緩、成長健權、及市場集中度提高等因素，可能維持住目前的本益比。他也認為，經濟成長意外下降，通膨居高不下導致Fed轉向鷹派政策，可能不利美股。

指數 史坦普500 高盛

上一則

三星年底推自家AI服務 降低外部服務資安風險

延伸閱讀

美股牛步化跨入牛市 目光集中下周Fed動向和CPI

美股牛步化跨入牛市 目光集中下周Fed動向和CPI
去年失靈後 「逢低買進」今年又成美股常勝策略

去年失靈後 「逢低買進」今年又成美股常勝策略
史坦普500指數牛市恐轉熊？下周2大事考驗美股牛氣多旺

史坦普500指數牛市恐轉熊？下周2大事考驗美股牛氣多旺
史坦普500進入新一波牛市 接下來會怎麼走？

史坦普500進入新一波牛市 接下來會怎麼走？

熱門新聞

中國若步日本後塵邁入失落十年，美國將不必擔心競爭落敗且通膨可能因此獲得緩解。（路透）

中國經濟步日本後塵墜入「失落十年」？美坐等揀便宜

2023-06-07 22:50
蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

2023-06-05 16:30
長期持有輝達的羅斯柴爾德家族資產管理公司，正在調節輝達的加碼部位，理由是AI熱潮已過度推升輝達市值，因此須審慎以對。(路透)

全球最神秘富豪家族長期持有輝達 如今正在調節部位

2023-06-05 14:52
輝達創辦人暨執行長黃仁勳在台北演講時，秀出最新NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti圖像處理器最新顯示卡等產品。(記者胡經周／攝影)

黃仁勳30年前在Denny's餐廳草創輝達 母：何不找工作？

2023-06-04 22:40
Kearney的最新資料顯示，中國貨在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低。 （歐新社）

美國今年亞洲低成本進口 中貨剩一半不到

2023-06-04 08:58
聯準會是否停止升息，備受矚目。(美聯社)

升息暫停？史指創今年新高

2023-06-08 16:57

超人氣

更多 >
閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義

閃婚41天就離 她索要千萬財產逼死丈夫 家屬6年後等來正義
阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？

阿根廷球王抵北京簽證卡關 傳梅西反問：台灣不算中國？
又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體

又見中國留學生失蹤 他在加拿大失蹤半年 被發現已成遺體
4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉

4童如何在亞馬遜叢林活40天？13歲姊姊用髮帶搭帳篷、還會磨麵粉
玉女歌手2億身價被親姊騙光 變賣珠寶靠友接濟苦撐

玉女歌手2億身價被親姊騙光 變賣珠寶靠友接濟苦撐