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史坦普500進入新一波牛市 接下來會怎麼走？

編譯簡國帆／綜合8日電
標普500指數已進入新一波牛市。(美聯社)
標普500指數已進入新一波牛市。(美聯社)

史坦普500指數8日收盤價位比去年10月低點上漲逾20%，象徵擺脫1948年來最久的熊市，進入新一波牛市。展望後市，歷史經驗與散戶多頭信心為一年多來最高，有助支撐行情，但美股近來漲勢太過集中、聯準會（Fed）的決策展望，仍是隱憂。

在經濟前景樂觀氛圍漸強、升息循環似乎接近終點等兩大利多下，史坦普500指數8日收漲0.6%至4,293.93點，為去年8月16日以藍最高收盤價，比去年10月的低點回漲20%，正式擺脫為期164天的空頭市場，進入新一波多頭市場。道瓊工業指數已在去年11月30日脫離熊市，那斯達克綜合指數則是在今年5月8日。

近來的美股強勢也振奮散戶信心，美國散戶投資人協會公布的多空利差指標為20，象徵散戶看多的情緒為2021年來最高，看空未來六個月走勢的比率也低於25%，為2021年底以來首見。摩根大通每周更新的數據也顯示，散戶正買進買權選擇權，投入更多現金與股市，展望出更強的多頭信心。

●散戶多頭信心強

MarketWatch指出，若觀察道瓊市場公司數據中，史坦普500指數在1929年來每次脫離熊市後中位數和平均表現，可發現歷史經驗顯示，在脫離熊市的一個月後、到一年期間，表現都是正面，擺脫熊市後也常會長久的多頭走勢。

CFRA首席投資策略師Sam Stovall已指出，在史坦普500指數從二戰以來的14次熊市中，只有兩次在擺脫後又迅速跌回空頭市場，分別是2000~2002年和2007~2009年。

不過，史坦普500指數的漲勢太過集中也引發一些投資人擔憂，Google母公司字母、蘋果、微軟、亞馬遜、臉書母公司Meta、輝達以及特斯拉等七檔股票，幾乎包辦了史坦普500指數今年來的所有漲幅。

好消息是目前市場漲勢已有擴散到其他個股的跡象，而且股、匯、債市的波動都降低，原因之一是投資人認為，Fed的升息循環已接近終點，美國經濟又持續展現韌性。

●Fed行動是隱憂

目前市場聚焦於Fed下周是否會升息。目前投資人咸認Fed屆時將「跳過」升息，芝加哥商業交易所（CME）的FedWatch工具顯示，市場預期Fed下周按兵不動的機率為77.1%，但已有經濟學家表達不認同看法，例如花旗經濟學家Andrew Hollenhorst認為，整體數據仍顯示Fed下周將升息1碼，提高基準利率區間到5.25%~5%。

巴克萊銀行資深美國經濟學家Jonathan Millar的基本看法是Fed下周將維持利率不變，但也說升息的機率非常高。

另一方面，法國巴黎銀行警告，「風向要變了」，主要央行縮減資產負債表、以及美國財政部重建信金部位等行動，近期將從市場吸納大量流動性，衝擊風險資產，並且推升公債殖利率和美元，因為這些行動對資產的影響會有遲滯效應，通常要花約十周，市場才會完全感受到衝擊。

法巴預測，到9月底時流動性減幅將上看9%，到年底前更多達11%，在更極端的情境下，全球流動性也有可能萎縮多達16%。根據法巴估算，全球流動性每減少10%，股市相當於會下跌4%，美元會升值至少2%，美國10年期公債殖利率初期也可能跳增超過10個基點。

Fed主席鮑爾下周的決策會後發言備受關注。(路透)
Fed主席鮑爾下周的決策會後發言備受關注。(路透)

指數 史坦普500 升息

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