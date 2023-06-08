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美元下挫 因美國初領失業金人數大增

編譯黃淑玲／綜合8日電
美元周四隨著美國公債殖利率一起下跌，主要因為美國最新公布的數據顯示，美國首次請領失業救濟人數激增，增幅超過預期。（路透）
美元周四隨著美國公債殖利率一起下跌，主要因為美國最新公布的數據顯示，美國首次請領失業救濟人數激增，增幅超過預期。（路透）

美元周四隨著美國公債殖利率一起下跌，主要因為美國最新公布的數據顯示，美國首次請領失業救濟人數激增，增幅超過預期。這進一步強化了市場對美國聯準會（Fed）下周暫停緊縮周期的預期。另外，在瑞士央行表示需要提高利率以遏制通膨之後，瑞郎成為周四國際匯市中漲幅最大的貨幣之一。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY）周四下跌0.7%至103.343。盤中最低曾到103.299，為5月23日以來最低。

美國上周初領失業金人數激增至一年半以來的最高水準，經季節性調整後，申請人數增加了2.8萬人，達到26.1萬人。路透訪調經濟學家的預期是23.5萬人。

Bannockburn Global Forex的首席市場策略師Marc Chandler表示，申請人數比預期的要高一些，美元現在「處於盤整狀態」。聯準會將會在7月升息的預期支撐了美元，然而市場也普遍認為聯準會下周13到14日的利率會議後，會暫停升息。

現在最新公布的經濟數據惡化，也可能限制Fed能夠進一步升息的次數，儘管美國的通膨壓力仍然很大。Chandler說：「聯準會再次升息的機會很小，無論是6月還是7月，現在市場傾向於7月，但認為不會做的更多，因為經濟看起來會轉弱了。」

由於瑞士央行行長Thomas Jordan表示，瑞士的通貨膨脹率仍然很高，有必要經由升息來遏制通膨。瑞郎周四兌美元的強勁升值1.2%，至1美元兌0.899瑞郎；為5月23日以來最高。

升息 聯準會 殖利率

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