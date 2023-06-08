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疫後首現身會議 查克柏格：AI領域有大突破

美股收高 史指邁入牛市 因經濟數據提振科技股

編譯季晶晶／綜合外電
美國股市8日收紅，因科技股恢復漲勢。（美聯社）
美國股市8日收紅，因科技股恢復漲勢。（美聯社）

美國股市周四收紅，因科技股恢復漲勢，而且在下周迎來多個經濟和政策事件之前，市場波動率指數降至歷史低點。標普500指數較去年10月低點高出逾20%，跨過技術性的牛市門檻。

道瓊工業指數上漲168.59點或0.5%，至3萬3833.61點；史坦普500指數攀升26.41點或0.62%，至4293.93點；那斯達克指數勁揚133.63點或1.02%，至1萬3238.52點。

被稱做華爾街恐懼指數的CBOE市場波動率指數創疫後新低。資產管理公司DWS Group的美洲投資長David Bianco解釋：「在波動率市場上看到的其實是不願意參與。」在下周的通膨數據和美國聯準會政策會議之前，投資人坐在場外觀望。

芝商所（CME）的Fedwatch工具顯示，交易員認為聯準會在6月13-14日的貨幣政策會議上，將利率區間維持在5%-5.25%的可能性為73%，7月升息的可能性為50%。 

走勢往往反映短期利率預期的2年期美債殖利率從一周高點回檔到4.51%，此前數據顯示上周初次請領失業救濟金的人數急升，暗示勞動市場趨於疲軟。

勞工部將在6月13日公布通膨數據，這是聯準會開會的第一天。數據預計將顯示5月消費者物價略有降溫，但核心物價仍然堅挺。

與此同時，科技股和大型股反彈幫助主要股指在清淡交投中重新站穩腳跟。亞馬遜上漲2.49%，富國銀行對該股給出「增持」的評級。輝達、蘋果和特斯拉漲幅1.55%至4.58%之間不等。

電子遊戲零售商GameStop暴跌17.89%，在該公司開除執行長且公布單季虧損大於預期後，億萬富翁投資人Ryan Cohen接任執行主席。

史坦普500指數的11個類股裡，非必需消費股領漲，房地產和能源類股下跌，後者受累於油價挫低。

Photoshop軟件製造商Adobe跳漲4.95%，此前Piper Sandler將其目標價調高到500美元，該公司聲稱正在向大型企業提供其AI工具Firefly。

豪華電動車製造商Lucid Group下跌1.88%，稍早之前，該公司中國業務主管朱江表示，該公司正準備進入全球最大的中國車市。

指數 殖利率 投資

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