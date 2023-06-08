升息暫停？史指創今年新高

聯準會是否停止升息，備受矚目。(美聯社)

隨著市場繼續走升，美股收盤大漲，交易員期待下周的關鍵通膨數據以及Fed的最新政策聲明。

道瓊工業平均指數 上漲168.59點或0.5%，收在3萬3833.61點。史坦普500指數上漲26.41點或0.62%，收在4293.93點，為2023年來最高收盤水平。那斯達克綜合指數上漲133.63點或1.02%，收在1萬3238.52點。

在分析師發表看漲評論後，亞馬遜領漲科技股。這家電商巨頭上漲2.49%，幫助Technology Select Sector SPDR Fund(XLK)上漲1.08%。

史指結束連跌，但距離關鍵的4300點水平不遠。本周也觸及去年8月以來最高水平；本月至今已上漲2.7%；今年以來上漲了11.8%。

最近幾周小型股一直表現強勁。羅素2000指數在6月上漲了7.5%，今年以來上漲近7%，代表在大型科技股的榮景之後經濟可能更具韌性。然而，該指數8日下跌0.41%。

Baird投資 策略分析師梅菲爾德(Ross Mayfield)說，「對於所有非常擔心漲勢狹窄的人來說，部分更受打擊的價值型和周期性股票正在出現一些輪動。總而言之，活動非常健康。」

在等待Fed將於6月13日和14日召開的政策會議期間，投資人似乎處於觀望狀態。經濟跡象顯示通膨正在緩慢下降，但仍高於Fed 2%的目標。梅菲爾德補充說，Fed可能「感覺6月暫停會更舒服一些，因為7月及以後會有很多選擇」。

最新公布的新數據顯示，初請失業金人數達到2021年10月以來的最高水平，代表勞動市場可能走軟。這個漲勢也引發人們對Fed將在下周會議暫停升息 的希望。

然而，梅菲爾德指出，暫停升息並不一定意味著升息活動的結束。他表示，加拿大央行在暫停升息後，本周決定恢復升息，這可能「為Fed的決定增添一些色彩」。

根據CME FedWatch工具，市場預計Fed在下次會議上維持利率不變的可能性約為72%。

Northwestern Mutual Wealth Management投資長休特(Brent Schutte)表示，即使最近幾天「表現較好」的市場可能給了投資人一些樂觀想法，但經濟衰退仍有可能，「Fed現在預計將停止升息，而且據了解尚未陷入衰退。我想很多人都認為前景很明確。我們當然不相信，我們確信會出現衰退。」

部分股票的交易價格高於50天移動均線，這是可能預示看漲轉向的關鍵水平。

雖然仍未達到著名的「黃金交叉」，但股價高於50日移動均線仍是一個關鍵指標，代表可能會出現更多上漲空間。

依據FactSet數據篩選史指，這些個股包括開拓重工、通用汽車以及金融部門精選的Citizens和Truist Financial。

MJP Wealth Advisors總裁文迪格(Brian Vendig)表示，相互矛盾的經濟數據為市場多頭和空頭都提供了理由，在股市和固定收益市場之間造成「一點拉鋸戰」。

他指出，「每個人都認為會出現從未發生的衰退，並且現在可能被延後了一點。」「因為消費者動態仍然強勁。悲觀的情況是，現在數據開始顯示消費者可能開始放緩支出，這意味著經濟可能會走弱。」

他補充說，由於經濟衰退的擔憂揮之不去，市場尚未「走出困境」，「一些數據開始浮現，對小企業的貸款正在放緩。我認為，Fed希望減緩經濟成長的一些工作是降低需求。」

出人意料的高失業救濟金申請是美國經濟一系列相互矛盾的數據點中的最新一份，至今美國經濟仍可避免衰退，超出預期。

但不斷增加的裁員可能會給已經在與頑固的通貨膨脹和信用卡債務鬥爭的低收入消費者造成特別大的壓力，從而產生「K型」經濟走勢風險。

New York Life Investments經濟學家和投資組合策略師古德溫(Lauren Goodwin)表示：「我們在總體數據中看到，消費者的中低收入階層與更廣泛的經濟和高收入消費者之間存在重大分歧。」