加拿大、澳洲央行升息 Fed原擬6月不升息也將變卦？

聯準會（Fed）主席鮑爾先前預示6月可能暫停升息，但連四月未升息的加拿大央行7日竟意外升息1碼，令投資人擔心Fed也會變卦。（路透）

加拿大和澳洲央行 日前決議提高利率 ，讓市場大吃一驚，顯示決策官員即使暫停升息 腳步，只要看到苗頭不對，仍願意在短暫停下升息腳步後再接續提高利率的步伐。

彭博資訊報導，加拿大央行之前升息停頓四個月，不料7日又意外升息1碼（0.25個百分點），因為4月通膨回升，加上消費者支出仍強勁，讓決策官員相信有必要恢復升息。前一日，澳洲央行宣布連續第二次升息，翻轉之前按兵不動的決策。

加、澳央行最新決定意味著：升息暫時喊卡，不表示貨幣政策緊縮循環就此畫下句點。

這讓美國投資人警覺，聯準會（Fed）先前雖預示可能在6月會議暫停升息。但如今看來，Fed也有可能像加、澳央行打消升息暫且住手的念頭。

Navellier & Associates創辦人納維里耶說，澳洲和加拿大儘管面對經濟減緩，但因通膨升勢頑強照樣提高利率，這是因為「停滯性通膨（stagflation）被視為更糟糕，比為馴服通膨而承受衰退之苦更糟」。他寫道：「我們的Fed可能達成相同的結論，據估計，Fed或許得把利率升到6%，才足以讓情勢緩和、讓通膨率真的降至2%目標。」

加拿大央行公布決策後，嘉信理財首席全球投資策略師Jeffrey Kleintop推文說：「盡情解讀利率點狀圖和官員評論吧，但若是數據顯示有其必要，央行官員還是會變卦，忽略曾說過的一切。」

這顯示全球央行貨幣政策已揮別不是「扶搖直上」就是「急速俯衝」的雲霄飛車時代，如今進入展望曖昧不明的階段，接下來恐怕是一段讓央行官員在黑暗中摸索的顛簸之路。央行決策官員意見分歧的情況會更常見，央行在描述日後利率路徑時，前瞻指引措詞可能也愈來愈含糊不清。