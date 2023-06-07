史指那指收跌 大盤指數波動

區域銀行的股票，繼續上漲。(路透)

史坦普500指數 和那斯達克綜合指數收低，大盤指數在2022年8月以來最高收盤水平附近波動。

史指下跌16.33點或0.38%，收在4267.52點。那指下跌171.52點或1.29%，收在1萬3104.89點。道瓊工業平均指數逆勢上漲91.74點或0.27%，收在3萬3665.02點。

能源是史指表現最好的類股，上漲2.6%。SPDR S&P油氣勘探與生產ETF(XOP)和First Trust天然氣ETF(FCG)的漲幅都超過3%。

隨著SPDR標準普爾區域銀行ETF(KRE)上漲3.31%，連續第4個交易日上漲，區域銀行的股票繼續上漲。PacWest Bancorp上漲14.37%，而Zions Bancorporation上漲4.55%。

隨著人工智慧(AI)前景提振科技股，股市最近受到提振。過去3個月，史指上漲超過7%。

不過，Crossmark Global Investments投資 長杜爾(Bob Doll)警告，雖然最近幾天市場出現反彈，但未來可能會感受到Fed升息帶來的更多影響，「領先經濟指標仍然連續13個月下降。殖利率曲線倒掛和流動性問題仍然存在。」

他說，「我認為它們越多，影響就越大。我會有點謹慎並且不看好接下來的行情。」

美國貿易逆差在4月繼續增加，但略低於經濟學家預期。赤字可能影響第2季GDP成長走低。

史指工業指數上漲至3月10日矽谷銀行 倒閉前以來的最高水平，這是近期股市強勢最終可能超越通常的科技和AI範圍的另一個跡象。這也可能反映出美國經濟有可能避免衰退的觀點。

史指工業指數上漲1.59%，為3月8日以來的最高水平，就在矽谷銀行倒閉的前兩天。比2月創下的52周高點不到1.4%，6月以來上漲近6%。14天相對強弱指數(RSI)略高於62，遠低於可能代表超買的70門檻。

當日漲幅最大的股票包括Stanley Black & Decker和United Rentals，分別上漲6.05%和4.23%。Caterpillar、Carrier Global和Nordson漲幅也超過3%。

美國商銀財富管理公司資深投資策略師海恩林(Tom Hainlin)表示，隨著市場顯示出比今年稍預期的更具韌性跡象，投資人可以採取較少的防禦立場，「市場領導地位正在變化；它曾經非常狹窄，只有少數幾家大型科技公司。但如今小型股又上漲了2%，且金融類股走勢強勁。這種表現是未來幾周和幾個月內轉向更中性前景的一個因素。」

小型股表現強勁，大型股的表現遜於大市。科技巨頭微軟和谷歌分別下跌3.09%和3.78%。幾家半導體公司在上周上漲後也出現回落。輝達下跌3.04%，而高通下跌1.1%。

金融服務公司Visa和Mastercard分別下跌1.29%和2.26%。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示，羅素2000指數上漲1.78%，本月以來上漲近8%，代表經濟比許多投資人最初預期來強。

她說，「就整體經濟格局而言，小型股傳統上一直是領頭羊。由於所有關於經濟狀況的持續討論，以及對即將到來的經濟衰退擔憂，對小型股的穩定興趣代表經濟比頭條新聞所暗示的更具韌性，或者經濟衰退可能比最初預測的更溫和。」

她表示，「市場傾向於『先得到消息』，如果資金流入羅素2000指數，這可能是一個重要的市場訊號。」