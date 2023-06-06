我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

北溪氣管遭炸 烏克蘭欲攻擊 「美3個月前就知情」

7旬亞裔長者勇鬥2劫匪 無懼胡椒噴霧全打跑

全球晶片銷售4月又萎縮逾20% 記憶體領域尤其弱

編譯葉亭均／綜合外電
全球4月晶片銷售額與去年創紀錄的銷售相比下滑逾20%。路透
全球4月晶片銷售額與去年創紀錄的銷售相比下滑逾20%。路透

根據半導體產業協會（SIA）的數據，全球4月晶片銷售額與去年創紀錄的銷售相比下滑逾20%，又一個月降幅達五分之一以上。

SIA在6日公布，全球4月晶片銷售下滑21.6%至400億美元，遠低於去年4月的509億美元。SIA利用世界半導體貿易統計預測數字預期，2023年半導體市場銷售下滑10.3%，2024年將反彈成長11.9%。

SIA執行長紐佛（John Neuffer）表示：「全球半導體市場仍處於景氣低迷時期，因疲軟的總體經濟環境而加劇，但4月的月比銷售數字連續第二個月上揚，或許預示未來幾個月將持續回升。」

回過過往幾個月，全球3月晶片銷售年比下滑21.3%、2月下滑20.7%，1月減少18.5%，逆轉2022年寫下全年銷售5,735億美元創下新高紀錄的佳績。

在全球最新晶片銷售數據出爐後，華爾街分析師對半導體產業持審慎態度。分析師指出，記憶體晶片是尤其疲弱的領域。

花旗分析師表示，4月的銷售遠低於季節趨勢，「我們認為汽車終端市場將為半導體領域打下另一隻腳」。花旗預期「每一家類比公司在夏季都會調降展望，原因是庫存修正」。

摩根士丹利分析師表示，數據大致符合預期，但記憶體銷量「在4月意外疲弱」，「我們持續預期市場直到2023年下半年，以及2024年初會顯現出一些庫存修正，這樣的情況已經在特定產品線（類比、記憶體）見到」。

瑞銀分析師也認為4月數據低於季節趨勢，而DRAM、NAND記憶體晶片疲弱，「隨著代工生產業者的庫存開始正常化，我們預期2023年下半年會有半導體備貨，但不會是廣泛領域，而半導體營收成長會在5月觸及低點，並且開始回升」。

晶片 分析師 營收

上一則

史指再漲10點 收在今年最高

延伸閱讀

日本修訂晶片策略 2030年將國內製晶片銷售額提高兩倍

日本修訂晶片策略 2030年將國內製晶片銷售額提高兩倍
劉德音：台積電能襄助「穩定」美中關係

劉德音：台積電能襄助「穩定」美中關係
小米自研晶片不喊停 再挹資金2.7億美元 破除可能中止傳聞

小米自研晶片不喊停 再挹資金2.7億美元 破除可能中止傳聞
推進5.5G突破瓶頸 華為力拚「步步領先」

推進5.5G突破瓶頸 華為力拚「步步領先」

熱門新聞

蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)

開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

2023-06-05 16:30
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
長期持有輝達的羅斯柴爾德家族資產管理公司，正在調節輝達的加碼部位，理由是AI熱潮已過度推升輝達市值，因此須審慎以對。(路透)

全球最神秘富豪家族長期持有輝達 如今正在調節部位

2023-06-05 14:52
Kearney的最新資料顯示，中國貨在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低。 （歐新社）

美國今年亞洲低成本進口 中貨剩一半不到

2023-06-04 08:58
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16

超人氣

更多 >
壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海

壯男從海裡撈「巨頭珍珠白怪物」抱起炫耀 3秒後崩潰奔去跳海
4原因 佛州不再是退休者首選

4原因 佛州不再是退休者首選
超狂土豪買了整層42套房全部打通 全棟300戶居民嚇到腳軟

超狂土豪買了整層42套房全部打通 全棟300戶居民嚇到腳軟
棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？

棕色蛋較貴 因為比白色蛋營養？
歐洲「性愛錦標賽」將登場 20名參賽者「6周內比拚16個項目」

歐洲「性愛錦標賽」將登場 20名參賽者「6周內比拚16個項目」