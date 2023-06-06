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全球航空業今年獲利預估獲上調一倍 有望觸及100億美元

編譯簡國帆／綜合外電
IATA上調全球航空公司今年的獲利預測一倍以上，而且有望觸及100億美元。（路透）
IATA上調全球航空公司今年的獲利預測一倍以上，而且有望觸及100億美元。（路透）

國際航空運輸協會（IATA）上調全球航空公司今年的獲利預測一倍以上，而且有望觸及100億美元，但也警告供應鏈問題導致交機延遲與利率上揚，可能會抑制疫後復甦力道。

約300家航空公司、超過1.520人在伊斯坦堡參加IATA的年會，IATA理事長華許（Willie Walsh）表示：「全球大流行病疫情年份已過去，邊境已照常開放。」

受到出遊需求強勁和油價回落的鼓舞，IATA調高航空業今年的獲利預期至98億美元，高於去年12月預測的47億美元，營收則預料將成長9.7%至8030億美元，接近2019年新冠疫情爆發前的8380億美元。

貨運需求則因全球貿易減緩而依然落後，今年貨運量預料將為5780萬公噸，仍低於2019年新冠疫情前的1150萬公噸。

華許表示，1.2%的微薄利潤率，意味著修復受損的資產負債表、以及持續提供投資報酬，將仍是一些航空公司的頭痛問題。他說，航空公司平均從每位乘客賺取2.25美元，「還不到一杯咖啡或是一張地鐵票的價格」。

航空公司近幾個月都公布強勁的上季業績，並正籌備繁忙的夏季旅遊旺季做準備。今年來油價也有所緩解。

但國際能源總署（IEA）署長畢羅（Fatih Birol）警告，國際油價未來幾個月可能再次攀升，因為石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的限產協議，大幅提高了價格上漲的可能性。

許多航空公司主管也對平均要等上六個月，才能獲得新飛機感到不滿。華許指出，「航空公司非常挫折，必須找到解決方案」。航空公司更罕見地同意要求IATA直接和飛機製造商談判，確保飛機製造商也感受到這股挫折情緒，但不會涉及個別合約。

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