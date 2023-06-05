史指觸9月新高 道指跌200點

高盛美股策略師柯斯汀(David Kostin)指出，「市場今年以來極窄的漲幅，對共同基金的表現而言是個重大利空。」。(路透)

史坦普500指數 收低，回吐早盤漲幅，盤中一度觸及9個月以來最高水平。

史指收跌8.58點或0.2%報4273.79點。那斯達克綜合指數下跌11.34點或0.09%收1萬3229.43點。道瓊工業平均指數下跌199.9點或0.59%收3萬3562.86點。

蘋果盤中觸及史高點後下跌0.76%。這家iPhone製造商在其年度全球開發者大會上推出備受期待的虛擬實境頭戴設備和一系列軟體更新。

英特爾下跌4.63%，因蘋果發表一款新晶片，而輝達在近期飆升後因估值擔憂而回落。摩根大通和高盛 因傳言指稱監管機構正在考慮提高大型銀行的資本要求而陷入困境。

Carson Group首席市場策略師迪垂克(Ryan Detrick)表示，市場正在「2日全面反彈後喘口氣」。「這是一個非常乏味的交易日，而且並不是一件壞事，因為我們鞏固了最近取得的一些重大進展。」

美股上周上漲，因5月就業報告向部分投資 人發出訊號，顯示人們期待已久的經濟衰退可能不再出現，或者至少延後到2024年。債務上限法案的通過也提振了投資人信心。

安聯首席經濟顧問埃里安(Mohamed El-Erian)指出，「市場當前走勢我認為是合適的，但有些事情我們還不知道，最大的問題是Fed。」

他指出，雖然對主要債務和銀行業的擔憂已經消散，但接下來將取決於Fed降低通膨目標。如果Fed「承認2%是錯誤的目標」，市場價格就會趨於合理。

雖然最近出現一些變化，但人們仍然擔心2023年僅由少數科技股領漲的股市小幅上漲，以及如果廣度未能改善，是否會出現中期修正。

Independent Advisor Alliance投資長札卡瑞利(Chris Zaccarelli)說，「只要經濟繼續向前發展並且沒有出現任何衰退跡象，至少目前為止還沒有，那麼市場其他部分就可以迎頭趕上，其他一些產業可以稍微縮小差距。」

在市場最近反彈之後，可能該是削減股票部位的時候了。

Bespoke Investment Group編製的數據顯示，根據相對於50日移動均線的交易位置，史指目前處於「極度超買」區域。

Bespoke表示：「在2日的反彈之後，史指收於其50日均線上方2.47個標準差，這是該指數自2021年7月以來最『極端』的超買讀數。」

史指在過去3個月上漲近6%，部分原因是科技股強勁上漲。

美國商銀指出，即使出現一些看漲的市場跡象，但一些閃爍的警告訊號讓投資人有理由保持謹慎。

技術研究策略師沙特邁爾(Stephen Suttmeier)在給客戶的最新報告中寫道：「許多指標都閃現出看漲的背景訊號，支持股市在2024年大幅上漲的情況。」「看跌情緒、部位清淡和現金水平創歷史新高，代表投資人將繼續對抗大盤。」

他指出，2023年史指的趨勢重現了前幾年包括2020年和2012年的一些「憂慮看漲」轉變，「風險管理支持上升至4200-4166，需要保持該水平才能對上周的上行突破抱有信心。」

廣受歡迎的摩根大通溢價收益ETF(JEPI)投資組合經理人雷納(Hamilton Reiner)表示，即使美國一如預期的那樣進入輕微衰退，貨幣市場基金中持有的數兆元也可能成為股市的支撐來源。

他表示，「投資人開始遭受『錯失恐懼症』的折磨。」「那些東西還在那裡嗎？我相信是的。但這是旁觀的理由嗎？我並不這麼認為。從中長期來看，並不是很好的市場時機。」

他當天還在那斯達克敲響開市鐘，以慶祝JEPQ成立一周年；JEPQ是JEPI的姊妹基金，專注於那指。這些基金將主動選股與創收期權策略相結合，在過去一年流入約200億元，總資產約達300億元。

高盛指出，少數主要科技股貢獻了2023年股指一半以上的漲幅。

蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、輝達、特斯拉和Meta Platforms自年初以來的回報率為53%，而史指其餘493家公司的平均回報率為0%。

高盛美股策略師柯斯汀(David Kostin)指出，「市場今年以來極窄的漲幅，對共同基金的表現而言是個重大利空。」