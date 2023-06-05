開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌
美東時間 04:11 PM 更新
蘋果股價在WWDC開發者大會結束後馬上轉跌，此次WWDC大會壓軸是發布首款AR/VR頭盔Apple Vision Pro，然而股價在發表後大跌，截至美東時間下午4時30分，道指跌179.58點或0.76%。
美東時間 10:26 AM
蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價衝破盤中歷史新高，引領史坦普500指數進逼九個月高點，距離牛市只有咫尺之遙。
美股三大指數5日早盤在平盤狹幅波動，史坦普500漲0.1%，道瓊工業指數跌0.1%，那斯達克綜合指數持平，但費城半導體指數重挫1.5%，輝達跌逾1%，台積電ADR也跌1.7%。
上周五（2日）史坦普500收在4,282.37點，只差0.2%就自去年10月低點反彈20%。從波段低點上揚20%，即符合技術分析的牛市定義。
近來美股牛氣沖天，部分原因是5月薪資增幅放緩，市場重燃聯準會（Fed）暫停升息的期望。據芝加哥商業交易所集團（CME Group）的FedWatch工具，交易者估計本月13、14日會議上，Fed利率按兵不動的機率為76%，但可能在7月再次升息。下周公布的通膨數據是另一關注焦點。
另外，蘋果早盤一度漲逾2%至183.86美元，刷新2022年1月4日的歷史盤中新高182.94美元，代表市值增至2.88兆美元，更接近3兆美元大關。
蘋果股價飆升，是因該公司5日將舉辦WWDC開發者大會，據傳將推出擴增實境（AR）頭盔，是近十年來最重要的產品發布會。
通用汽車計劃在美國密西根州的兩家工廠投資逾10億美元，生產次世代重型卡車，不過該公司早盤股價仍跌。
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