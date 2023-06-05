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史指觸9月新高 道指跌200點

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開發者大會甫結束 蘋果股價瞬間大跌

編譯陳苓／綜合外電
蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)
蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價5日早盤衝破盤中歷史新高。(路透)

美東時間 04:11 PM 更新

蘋果股價在WWDC開發者大會結束後馬上轉跌，此次WWDC大會壓軸是發布首款AR/VR頭盔Apple Vision Pro，然而股價在發表後大跌，截至美東時間下午4時30分，道指跌179.58點或0.76%。

美東時間 10:26 AM

蘋果WWDC開發者大會即將登場，激勵股價衝破盤中歷史新高，引領史坦普500指數進逼九個月高點，距離牛市只有咫尺之遙。

美股三大指數5日早盤在平盤狹幅波動，史坦普500漲0.1%，道瓊工業指數跌0.1%，那斯達克綜合指數持平，但費城半導體指數重挫1.5%，輝達跌逾1%，台積電ADR也跌1.7%。

上周五（2日）史坦普500收在4,282.37點，只差0.2%就自去年10月低點反彈20%。從波段低點上揚20%，即符合技術分析的牛市定義。

近來美股牛氣沖天，部分原因是5月薪資增幅放緩，市場重燃聯準會（Fed）暫停升息的期望。據芝加哥商業交易所集團（CME Group）的FedWatch工具，交易者估計本月13、14日會議上，Fed利率按兵不動的機率為76%，但可能在7月再次升息。下周公布的通膨數據是另一關注焦點。

另外，蘋果早盤一度漲逾2%至183.86美元，刷新2022年1月4日的歷史盤中新高182.94美元，代表市值增至2.88兆美元，更接近3兆美元大關。

蘋果股價飆升，是因該公司5日將舉辦WWDC開發者大會，據傳將推出擴增實境（AR）頭盔，是近十年來最重要的產品發布會。

通用汽車計劃在美國密西根州的兩家工廠投資逾10億美元，生產次世代重型卡車，不過該公司早盤股價仍跌。

指數 股價 史坦普500

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