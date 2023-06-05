我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區驕傲遊行 同志、酷兒各領風騷 捍衛性別平權

香港再傳重大命案 3名女童疑似遭生母「悶死」

華爾街對Fed今年大幅降息押注消失了 美股也將失去支撑

編譯劉忠勇／綜合外電
從衍生性商品市場走勢來看，投資人目前預料Fed今年底目標利率為5%，上個月原本預料僅略微高於4%。(路透)
從衍生性商品市場走勢來看，投資人目前預料Fed今年底目標利率為5%，上個月原本預料僅略微高於4%。(路透)

華爾街日報報導，美國經濟表現持續強勁，讓押注聯準會（Fed）今年會大幅降息的投資人措手不及，也可能成為破壞美股支撐今年漲勢的一大關鍵因素。

報導引述Tradeweb的數據指出，從衍生性商品市場走勢來看，投資人目前預料Fed今年底目標利率為5%，上個月原本預料僅略微高於4%。

美股在原本以為Fed今年內會大幅降息的預期心理下大漲，尤其是科技股。去年因升息而受打壓的蘋果（Apple）、亞馬遜、Meta等大型股今年都上漲超過35%以上，那斯達克綜合指數也上漲28%。

有人認為，儘管經濟和企業獲利持續表現穩健，但在下半年高於預期的利率水準之下，美股勢必受到拖累。不少人指出，儘管今年美股大盤上漲，但就類股來說多數是下跌的。

對一再低估美國經濟表現的投資人而言，上周五的就業報告是又一記的打擊。通膨也證明比投資人一年前猜測的更頑強得多。去年夏天的通膨押註原以為，從2023年年開始，通膨率將迅速下降到2%左右。最近的數據顯示消費者物價仍高達4.9%。

Colony Group 首席市場策略師 Rich Steinberg 表示，就業市場緊俏，代表Fed就算本月不會升息，但下次會議上仍會考慮再次升息。

Steinberg說，Fed將先會按兵不動來觀察經濟狀況，7月要如何行動，將再視數據表現而定。

對Fed今年會降息的押注消失了，已推升美國短期公債殖利率。美國2年期債券殖利率上周五收在4.501%，高於4月底的4.064%，但這波漲勢尚未影響其他市場。去年，美國公債殖利率上升曾重創美股，拖累標普500指數下跌近20%。上周五，在美國公債殖利率走高的情況下，標普500指數卻上漲超過1%。

殖利率 美股 投資

上一則

彩虹族品牌Abprallen進駐Target 撒旦主義惹禍旋風下架

下一則

華爾街日報：外資轉向「中國+N」戰略分散營運風險

延伸閱讀

美國預期壽命跌至76.1歲 少數州下滑拖累

美國預期壽命跌至76.1歲 少數州下滑拖累
美進口低成本中貨 將大減

美進口低成本中貨 將大減
科技業失寵 人才奔向華爾街 「因疫情改變就業」

科技業失寵 人才奔向華爾街 「因疫情改變就業」
AIT主席訪台會各黨2024總統參選人：美國不會選邊站

AIT主席訪台會各黨2024總統參選人：美國不會選邊站

熱門新聞

聯發科執行長蔡力行（左）與輝達執行長黃仁勳。（記者鐘惠玲/攝影）

黃仁勳：今晚想直奔夜市吃這兩樣

2023-05-29 12:28
顧問公司PwC Global預測，人工智慧（AI）蔚為風潮，形成促進經濟成長的一大趨勢，七年內AI將為全球經濟產值貢獻多達15.7兆美元。（路透）

AI市場大餅七年內15兆美元 這七大廠可望搶到最大塊

2023-06-01 08:04
在輝達（Nvidia）發布遠憂預期的獲利預估後，投資人對該公司的未來發展感到振奮，但這股樂觀情緒卻沒感染到輝達的老顧客——遊戲玩家。（美聯社）

投資人為輝達歡呼喝采 這群人卻冷眼看待 原因是…

2023-05-30 09:10
蘋果4月時與高盛（Goldman Sachs）合作，在美國推出高利儲蓄帳戶，立即吸引許多資金存入，如今卻傳出部分客戶無法把資金轉出該帳戶。（路透）

看得到吃不到？WSJ：蘋果高利儲蓄帳戶傳轉帳有困難

2023-06-01 12:16
Kearney的最新資料顯示，中國貨在美國今年從亞洲進口的低成本商品中，比重預料將降至不到一半，甚至可能降到十年來最低。 （歐新社）

美國今年亞洲低成本進口 中貨剩一半不到

2023-06-04 08:58
路透引述知情人士報導，馬斯克預計本周造訪中國，與當地高官會面，並視察特斯拉上海廠。(美聯社)

路透：馬斯克擬本周訪問中國 拜會政府官員

2023-05-29 09:32

超人氣

更多 >
新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會

新劇殺青第三天… 李現被發現去看這場演唱會
別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀

別脫襪子、別管教人家小孩…空姐分享12點機上禮儀
角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」

角逐總統大位…德桑提斯的祕密武器叫「凱西」
王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛

王丹臉書留紀錄 2014年6月確在紐約法拉盛
華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機

華府突傳音爆巨響 戰機緊急升空攔截侵犯領空小飛機