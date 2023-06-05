分析師：油價年底上看100美元 沙國減產使供應缺口惡化

OPEC+4日決議將現有減產協議維持至2024年，沙國宣布額外減產每日100萬桶。(路透)

分析師 表示，由於沙烏地阿拉伯承諾從7月開始額外減產每日100萬桶，全球原油供應短缺的情況將在第3季加劇，可能會在年底前將布蘭特原油推向每桶100美元。

西德州原油期貨5日盤初一度大漲近5%，布蘭特原油期貨也上漲超過3%，不過稍後漲幅收斂至1%左右，布蘭特7月期貨報每桶77.1美元，西德州原油期貨報每桶72.72美元。

沙國能源部4日宣布7月產量將從5月每日約1,000萬桶，降至每日900萬桶。這是沙國多年來最大減產幅度，也是建立在石油 輸出國組織與盟國（OPEC+）4日同意將原訂的減產協議延長至2024年之上，使得這群產油國總減產量達到每日466萬桶。

加拿大皇家銀行資本市場分析師克羅夫特在報告中表示：「沙國在傳達實質減產方面有良好紀錄。我預期全部100萬桶減產措施會在7月影響市場，這幾乎產油國集團自10月實際減產幅度的兩倍。」

分析師表示，此舉為緊縮供應鋪平道路，並為油價 設定每桶70美元的底線，然而沙國減產不可能立即推動油價大漲，因為庫存的減少需要時間。

澳洲聯邦銀行（CBA）分析師達哈表示：「由於沙國透過減產防止油價不至於跌得太低，我們認為石油市場現在傾向在今年稍晚出現短缺」。「我們認為，就算把中國大陸需求復甦不冷不熱的因素納入考量，到2023年第4季布蘭特原油期貨將漲至每桶85美元」。

高盛分析師斯特魯文（Daan Struyven）和布魯斯（Callum Bruce）表示，OPEC+會議的「溫和利多」部分抵銷高盛對2023年12月油價升至每桶95美元的價格預測所面臨的一些下跌風險，這些風險包括俄羅斯、伊朗和委內瑞拉的供應高於預期，以及中國大陸需求低於預期。

澳盛銀行表示，原油價格強勁反彈的可能性大幅上升，因為如果聯準會暫停升息，緩解了總體經濟不利因素，預期下半年的供應將大幅吃緊。

澳盛銀行分析師海因斯（Daniel Hynes）和庫馬里（Soni Kumari）在報告中指出：「投資人可能會提高多頭押注，樂觀地認為如果市場遇到任何障礙，沙國和OPEC將提供支撐。」兩位分析師維持布蘭特油價年底達每桶100美元的預測，但同時表示，在現貨市場出現緊縮跡象之前，短期內油價漲幅可能有限。