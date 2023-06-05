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大摩悲觀估美企獲利下滑16%、阻美股漲勢 看好台日韓股

編譯葉亭均／綜合外電
摩根史坦利悲觀預估美企獲利下滑16%，將阻撓美股漲勢。(美聯社)
摩根史坦利悲觀預估美企獲利下滑16%，將阻撓美股漲勢。(美聯社)

摩根史坦利（後簡稱大摩）預期，美國企業獲利會突然下滑，將為美股漲勢踩煞車。不過這一看法與華爾街的估計看法不同。相較下，美銀（BofA）說，當前美股上漲，但華爾街有許多看空的聲音，這或許是一個買進的理由。

大摩現在看好日本、台灣與南韓股市，並且建議加碼已開發國家公債，包括長天期美國公債。

根據Andrew Sheets為首的摩根史坦利策略師群的說法，標普500企業每股盈餘今年將下滑16%。這是彭博資訊追蹤的預測中最悲觀的看法，而且和高盛集團等同樣的樂觀預測相反。高盛預測企業獲利微幅成長。

大摩分析師群在4日發出的報告中表示：「我們認為美企獲利下滑風險就是現在。」「雖然流動性環境惡化可能會在未來三個月對股票估值造成下滑壓力，我們也見到未來每股盈餘展望令人失望，原因是營收成長減緩，利潤進一步萎縮。」

大摩預期標普500企業每股盈餘為185美元，低於其他策略師的206美元預估中值。Andrew Sheets的團隊預測標普500指數年底跌至3,900點，低於6月2日收盤的4,282.37點。該指數從去年10月低點迄今已大漲19.7%，主要受AI股票熱潮帶動，儘管同期間，聯準會升息，且經濟可能陷入衰退的疑慮環伺。

大摩其他建議還包括買進防禦類股、已開發市場投資級債券等。

另一方面，美銀分析師上周四發出的報告指出，追蹤美國賣方策略師對股票平均建議配置的美銀賣方指標在5月延續下跌趨勢，跌22個基點至52.5%。不過報告指出，這是對美股發出反向看漲訊號，因為賣方指標「一直是個可靠的反向指標，代表當華爾街策略師極度悲觀時，它發出看漲訊號，反之亦然。

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