費城聯準銀總裁哈克：6月至少可以跳過一次升息

費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）。(路透)

費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，聯準會 正在接近可停止升息 的時間點，並且轉向維持利率 不變，以進一步壓低通膨。

哈克表示：「我確實認為我們接近可讓利率維持不變的時間點，讓貨幣政策隨著時間發揮作用，把通膨帶回目標水準」。

哈克重申前一天的說法，表示他支持6月的會議不升息。他表示：「我認為我們應該停下來。至少我們應該跳過一次升息，在我們考慮進行下一次升息前，讓情況自行發展」。

哈克強調經濟前景不確定，他將評估即將出爐的經濟數據，以確定是否需要進一步緊縮政策。

哈克表示，通膨率仍遠高於聯準會設定的2%目標。美國商務部上周公布的數據顯示，雖然聯準會青睞的通膨指標已經從一年前7%的峰值回落，但4月數據仍從前月的4.2%小幅升至4.4%。

他說：「通膨正在降溫，但進展很慢，令人感到失望。」哈克表示，勞動力市場實際上處於充分就業狀態，但信貸條件緊縮，尤其是在今年春季四家銀行倒閉之後，聘僱活動可能會放慢。

聯準會一些更鷹派官員認為未來可能還是有必要提高利率以壓低通膨。

聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）周四在一篇研究文章中表示，相信利率「處於具有足夠限制性的區間水準低端」，現在的貨幣政策比一年前合適的多，但仍然必須對通膨保持警惕。