蘋果計畫展店 調整全球零售鏈 將進一步深耕中印市場

蘋果計畫調整全球零售鏈，進一步深耕中國和印度市場。(路透)

蘋果 正制定擴大和加強零售鏈的計畫，以進一步深入中國和亞洲其他地區的業務，同時該公司還將修整美國和歐洲門市。

知情人士透露，蘋果正討論到2027年底在亞太地區展店15家，歐洲和中東五家，美國和加拿大再多四家。該公司據悉還計畫將亞洲的六家、歐洲的九家、北美13家店重新翻修或遷址。總體而言，蘋果計畫未來四年內新建、搬遷或改造53家門店。

根據知情人士，正在討論或推動、最令人矚目的新門市包括印度 的三家，馬來西亞的第一家，以及位於巴黎歌劇院購物區的一家將升級改造。蘋果還計畫，很快會在倫敦貝特西發電站附近、新的區域性總部旁邊開設新門市，邁阿密也要新增一家分店。此外，也計畫在上海靜安寺購物中心設旗艦店。

未來落址和啟動時間仍處於內部評估或擬議階段，這意味也有可能延遲或完全取消。不過，許多門門已在開發中，蘋果已同意簽約租賃。該公司發言人謝絕置評。

蘋果目前在26個國家擁有520多家門市，其中大約半數在美國。

此次擴張的重點是亞太地區，2027年底前新建或翻修21家門市。蘋果去年在亞太市場的營收 大約1,300億美元，占總營收的三分之一，而像印度這樣的國家，正崛起為重要的成長引擎。蘋果在4月在印度開了兩家門市，這也是蘋果首次在印度展店。今年稍晚，蘋果將在中國溫州開一家新門市，並改造上海南京東路旗艦店。