博通看好AI將占25%營收 分析師有雜音 股價劇烈漲跌3%

博通預期2024年度AI相關營收將占總營收逾25%。(路透)

晶片製造商博通（Broadcom）盤後股價大幅波動，在漲跌間擺盪且幅度超過3%，雖然博通預測與人工智慧（AI ）相關的銷售今年將增加一倍，但上季和本季營收 數字成長減緩，反映博通依然受整體科技業支出減緩影響。

博通在美股收盤後公布財報，盤後股價起初重挫3%，但隨著博通執行長陳福陽在法說會上向分析師 表示，他預期像是ChatGPT那樣的生成式AI模型將占2024年度營收的逾四分之一，消息激勵股價轉而飆高4%，然而漲勢很快又消退了，因分析師質疑這是否代表其他領域營收減緩，所以讓AI營收占比相對提升，這使得博通盤後股價又轉跌，跌幅約1.7%，報每股776.5美元。

陳福陽說：「今日我們與這項機會（AI）的營收代表我們約15%的半導體業務。相較下，在2022年度占比只有10%。」他說，公司建立AI相關的晶片營收可望成長至每季10億美元，AI晶片營收很快將達到公司總營收的逾20%。

對於分析師的質疑，陳福陽說他的預測「不是見到業務消退，而是初步相對的比較，而預算不會那麼快地變化」。他估計博通營收成長動力半數將來自生成式AI，另一半來自傳統業務。

展望本季，博通預期總營收成長不到5%至88.5億美元，雖然這超越分析師預估的87.6億美元，卻代表是近年來最低成長幅度。該公司正應付科技需求下滑導致的產業不景氣，而且成長速度已自疫情期間的激增情況大幅放緩。

回顧截至4月30日的上季，博通剔除一些項目後的每股盈餘10.32美元，高於分析師預估的每股10.15美元；營收成長7.8%至87.36億美元，略高於預期，但卻是2020年來營收成長幅度首次低於10%。

以細項而言，博通晶片事業的營收上季達68.1億美元，年增9%；基礎設施軟體營收成長3%至19.3億美元。

博通的網路通訊零件能協助大型資料中心內的電腦之間進行直接溝通，而且也為一些大型雲端運算服務業者生產客製化晶片。這些客戶都已投入滿足AI服務需求的競賽，這股趨勢也正是帶動輝達（Nvidia）市值在本周一度突破1兆美元的關鍵。

關於博通成長展望的利多氛圍已帶動博通股價今年來截至6月1日累計大漲41%，是今年表現最佳的半導體股之一。不過，博通最新的財報沒有好到令投資人驚艷，儘管數字都超越分析師預期。