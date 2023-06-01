Fed暫停升息希望+AI熱潮回歸 大型科技股帶動美股收紅

美股史坦普500指數和那斯達克指數周四收紅，創九個月收盤新高。（美聯社）

在科技股巨擘再度上漲帶動下，史坦普500指數 周四收紅，創九個月收盤新高，使今年來的累計漲幅達到近10%，美國周五將公布備受關注的就業報告，此外，市場押注聯準會 將在6月暫停升息 。

道瓊工業指數上漲154.09點或0.47%，至33,062.36點；史坦普500指數上漲41.26點或0.99%，至4,221.09點；那斯斯達克指數上漲165.70點或1.28%，至1萬3100.98點。

那指和史坦普500指數收於2022年8月以來最高，因為在對聯準會能實現經濟軟著陸抱持樂觀態度的情況下，投資人接受有韌性的勞動市場。

上周初次請失業救濟金的人數小幅上升，而5月民間就業人數成長超過預期，焦點如今轉移到勞工部備受關注的5月就業報告，此一數據將有助於決定聯準會是否會堅持激進升息。

ADP報告顯示，工資通膨正在放緩，而根據勞工部的一份報告，第一季的單位勞動成本增幅下修到4.2%，5月公布的初值是成長6.3%。

紐約OANDA資深市場分析師Edward Moya說：「第一季的單位勞動成本數據通常不會引發市場反應。但今日的數據暗示出現了重大改善。市場變得有信心，『聯準會6月基本上不會升息』，認為7月升息的機率也下降。」

根據芝商所的FedWatch工具，利率期貨走勢顯示，聯準會6月13-14日政策會議上停止升息的概率為76.2%。

周三稍晚，眾議院通過暫停實施31.4兆美元債務上限的法案，此案已提交參議院。參議院下周一之前必須表決通過，否則屆時聯邦政府可能開始出現債務違約。

洛克菲勒全球家庭辦公室（Rockefeller Global Family Office）駐紐約投資長Jimmy Chang說：「我仍然抱持謹慎態度，但也認識到，有些催化劑可以在一段時間內繼續支撐市場。大多數人會自然傾向軟著陸情境，而我的基本假設情境仍然是，我們將在未來幾季出現經濟衰退。」

在短暫的喘息後， AI熱潮驅動的大型科技股強勁漲熱恢復，輝達攀升5.1%， 帶領史坦普500指數走高，儘管這家晶片製造商因預測AI相關收入激增而大漲，但尚未進入市值逾1兆美元的菁英俱樂部。

AI公司C3.ai Inc大跌13.2%，因其發布的年度收入預測低於分析師預期。

Glenmede Trust私人財富部門投資長Jason Pride說：「有很多公司，五年後我們回頭再看，會問『為什麼我們當時認為它會成為下一個行業翹楚？』因此，我們保持謹慎。』

Salesforce下跌4.7%，限制了道瓊工業指數漲幅，此前該公司公布13年來最慢的營收增長速度。

高盛下滑2.3%，該銀行稍早之前披露了進一步裁員的計畫，因為經濟環境艱困影響業務。

Meta Platforms上漲2.98%，有助提振那斯達克指數，該公司先前發布了下一代混合實境頭戴式裝置。

Dollar General CorpDG.N大跌19.5%，因高通膨使美國消費者前景黯淡，這家零售公司下調了全年銷售預測。

美國各交易所累計成交111.4億股，而過去20個完整交易日的日均成交量約為105.8億股。