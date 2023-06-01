美股開平走高 道瓊午盤漲200點 倒債危機解除指日可待

美股1日在午盤前動能開始加溫，紐約三大指數同步走高，道瓊漲約200點。(美聯社)

美股1日以平盤開出，早盤在平盤附近震盪，午盤前動能開始加溫，紐約三大指數 同步愈走愈高，史坦普500指數重返4,200點之上。眾院 已通過債限法案，將送交參院 表決，有望儘速過關，趕在大限到期前讓拜登總統簽署。科技股轉強，加上一連串經濟數據來到「甜蜜點」，都是帶動美股轉強的利多。

道瓊、史坦普500與那斯達克綜合指數在紐約午盤時全面走高，道瓊漲200點，那指漲幅甚至超過1%，費城半導體指數漲1.5%、台積電ADR漲1%。前一天大跌5.7%的輝達則反彈跳漲4%。

眾院5月31日以314票贊成、117票反對的壓倒性票數，順利通過舉債上限法案，緩解債務違約的疑慮，1日送交參院表決，離財長葉倫所說的「大限」之日，只剩四天。

Landsberg Bennett私人財富管理投資長蘭斯柏特說，眾院通過債限法案是擺脫此事的重要一步，儘管舉債上限問題升高了整體風險，但股市並不是太在意，反映出該問題將獲得解決的預期。

經濟數據方面，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，民間企業上月增聘27.8萬人，遠高於市場預估的18萬人，在此同時，上周初領失業救濟金人數的增數也小於市場預期，均顯示出勞動市場仍保有韌性，但ISM製造業指數連續第七個月低於景氣榮枯線50，代表美國經濟並未陷入嚴重衰退，但也沒好到讓聯準會本月繼續升息的程度。

B.Riley Wealth首席市場策略師Art Hogan接受MarketWatch電訪時說，現在正處於「甜蜜點」，不會太熱，但仍有「建設性」。