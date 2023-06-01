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美企5月增聘人數高於預期 Fed利率維持高檔機率增

編譯易起宇／綜合外電
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國5月民間企業增聘人數高於預期，可能導致聯準會繼續讓利率維持在高檔。（歐新社）
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國5月民間企業增聘人數高於預期，可能導致聯準會繼續讓利率維持在高檔。（歐新社）

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國5月民間企業增聘人數高於預期，暗示就業市場放緩速度緩慢，可能導致聯準會（Fed）繼續讓利率維持在高檔一段時間。

ADP研究所1日公布，美國企業5月增聘27.8萬人，遠高於路透訪調經濟學家預測的17萬人；4月數據則微幅下修為增聘29.1萬人，先前公布為29.6萬人。

儘管Fed為了抑制通膨，自去年3月來已升息整整20碼，就業成長速度也不像去年一樣飛快，但勞動市場卻依然充滿韌性。

勞工部同日發布的上周初領失業金人數顯示，在截至5月27日止的一周內，共有23.2萬人首度申領失業救濟金，比前一周增加2000人，但不及經濟學家預測的23.5萬人。這同樣反映出美國勞動市場仍持續緊俏。

另一份由國際人資顧問公司Challenger, Gray & Christmas（CGC）同日發布的報告則顯示，美國民間企業5月已宣布的裁員人數為8萬89人，比去年同期增加20%；今年來已宣布裁員41萬7500人，比去年同期暴增315%，並已超過去年一整年的裁員人數36.4萬人。若扣除爆發疫情的2020年，將是自2009年來最高的1至5月裁員人數。

裁員 就業 勞工部

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