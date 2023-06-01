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金融時報：科技派對從不缺席的鴻海這次也加入AI狂歡

編譯劉忠勇／綜合外電
Lex預測，鴻海短中期業績最大的動力應該來自AI。(路透)
Lex預測，鴻海短中期業績最大的動力應該來自AI。(路透)

「有些不太酷的人總是有本事出現在所有最酷的派對上」。英國金融時報 Lex專欄形容，在科技業中，鴻海就屬這麼一個角色，周三，這個平凡無奇的代工業者靠和輝達（Nvidia）的關係，也成了人工智慧（AI）概念股的一員，而只要AI繼續狂歡下去，鴻海股價也持續看俏。

富士康昨天在股東會上預料，因AI伺服器需求激增，今年下半年伺服器營收至少翻倍成長。伺服器營收去年營收已達新台幣1.1兆元（360億美元）。

鴻海七年前即和輝達結為合作夥伴，開發AI伺服器。當年，AI只是一種利基的執著，尚非投資熱潮。

Lex分析，智慧手機在內的消費電子產品仍占鴻海營收近60％，因這方面業績走緩，導致鴻海第1季淨利下降56％，營業利益率僅有區區2.8％。

鴻海不只出現在最後辦不成的派對上，兩年前取消在美國威斯康辛州廠100億美元的LCD建廠計畫，重心轉為伺服器。

Lex認為，鴻海獲利可能會繼續下降。全球科技戰讓鴻海在中國為美國製造智慧手機更加困難，大舉押注電動車代工，也成為一大負擔。只有電動車子公司鴻華的上市案，可多少緩解壓力。

Lex預測，鴻海最大的動力應該還是來自AI，短期可強化伺服器業績，中期也將迎接載有AI的新產品訂單。

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