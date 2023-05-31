Fed本周準備暫不升息 但今夏還可能再升

Fed理事傑佛森在一場演講中說：「若在即將召開的會議上決定保持政策利率不變，也不應被解讀為我們已經達到了這個周期的利率頂點。」(路透)

聯準會（Fed）官員周三表示，他們在6月開會很可能按兵不動，但接下來仍準備升息 。

投資人近來認為Fed在6月13日至14日開會時仍將升息，但Fed決策官員則公開表示 ，除非周五公布的就業 報告有意外，否則他們傾向暫不升息，如此可讓官員有更多時間評估Fed連續10度升息的效果。目前利率 區間達到了5%至5.25%之間，創16年新高。

5月被提名為副主席的Fed理事傑佛森在一場演講中說：「若在即將召開的會議上決定保持政策利率不變，也不應被解讀為我們已經達到了這個周期的利率頂點。」「在即將召開的會議上略過一次升息，可給委員會決定進一步緊縮幅度前觀察更多數據。」

傑佛森談話後，市場對6月升息的預期大幅降低，從周三的70%以上降至40%左右。

另一位在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）有表決權的費城聯邦準備銀行總裁哈克也支持6月暫略過升息。他說：「我認為我們可以跳過一次升息，我屬於贊成暫停升息的陣營」。

傑佛森說：「自去年夏天以來，通膨率已經大幅下降，但仍然過高，從某些方面來看，最近的進展一直在減速，特別是核心服務領域。」

他說，很難預測美國的經濟前景，部分原因是銀行收緊信貸的規模及其對美國經濟的影響尚不明朗。

Fed周三公布褐皮書報告也顯示，近幾周美國的徵才活動和通膨均有所放緩，經濟出現降溫跡象。

褐皮書說，「大多數轄區就業人數成長，但增速低於先前的報告。物價在本報告期內溫和上漲，不過許多轄區的物價升幅有所放緩。」

褐皮書對經濟的表述與近期經濟數據表現相仿，即美國經濟雖然仍在成長，但通膨呈現向下的趨勢。