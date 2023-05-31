彭博：輝達黃仁勳將赴中國拜訪騰訊、字節跳動

彭博報導，輝達執行長黃仁勳將到中國訪問。（歐新社）

彭博資訊引述知情人士報導，儘管中美關係日漸緊張，輝達 （Nvidia）執行長黃仁勳 仍即將前往中國訪問，會見這個全球最大晶片 市場的科技業高階主管。

因日程安排未對外公開而要求匿名的知情人士向彭博透露，黃仁勳計畫於6月前往中國，這將是他時隔多年後，首次造訪。黃仁勳本周成為了台灣電腦展上最引人注目的焦點。消息人士說，他的中國拜訪行程包括騰訊控股、字節跳動等企業。

彭博指出，輝達正在逐漸成為蓬勃發展的人工智慧（AI）領域的一個關鍵參與者，但地緣政治因素使其在中國市場的形勢變得複雜。去年拜登政府推出的制裁措施，禁止晶片公司向包括騰訊和字節跳動在內的中國客戶出售最先進的AI晶片組。

輝達大約五分之一收入來自中國，在美國禁令實施後，迅速重新調整了產品陣容，針對中國市場推出新的晶片，並稱其符合出口限制的規定。輝達的晶片組被視為是訓練例如ChatGPT背後的大型語言模型等AI系統的黃金標準。

彭博強調，現年60歲的黃仁勳絕非唯一一個試圖吸引中國客戶的美國企業高階主管。他與愈來愈多的美企領導人一樣，在中國重新開放後安排訪問中國，其他企業領袖如蘋果執行長庫克和特斯拉執行長馬斯克等人，也都恢復在中國的拜訪。儘管疫情時期經濟走下坡，但中國大陸仍是諸多大型跨國企業的重要市場，許多經濟學家也預計中國經濟發展增速會在2023年重新加快。

過去一周，黃仁勳成為了明星式的人物——至少在科技圈是如此。輝達預期AI晶片將有極大需求，公司市值周二一度站上1兆美元，是突破此一關卡的首家晶片製造商。周三，輝達股價一度下跌4%，報385.01美元，從1兆美元市值的大關回撤。本周在台灣的活動期間，黃仁勳被媒體包圍，被想要自拍合影的粉絲追隨。

外界擔心，美國的晶片制裁將會削弱騰訊等陸企跟上全球AI發展腳步的能力，但這些公司的高層不以為意。他們當中許多人認為，可藉由使用更多晶片在一定程度上彌補性能上的損失，儘管這會提高成本。

一位知情人士表示，黃仁勳中國行程中，將將包括電動車生產商理想汽車和比亞迪，以及進軍電動汽車產業的智慧手機生產商小米。知情人士說，黃仁勳尚未敲定所有行程，部分細節仍可能有變。

上周以來，輝達股價飆升，主要是其發布的銷售預期遠優於超華爾街估計。過了周末，輝達宣布了多項新款AI相關產品，從機器人到遊戲，從廣告宣傳到網路技術不一而足。黃仁勳還發表了一個AI超級運算平台，將幫助科技公司搭建自有版本的ChatGPT。

有「女股神」稱號的伍德（Cathie Wood）旗下旗艦方舟創新ETF基金（ARK Innovation ETF）在今年1月下調了輝達的持有部位，她在接受彭博電視採訪時警告，晶片行業的興衰周期構成風險。