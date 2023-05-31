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曾稱中國市場無法被取代 傳輝達黃仁勳將訪中國

記者謝守真／即時報導
輝達（Nvidia）30日市值一度站上1兆美元大關。（路透）
輝達（Nvidia）30日市值一度站上1兆美元大關。（路透）

走到哪總是以皮衣亮相的輝達（Nvidia）共同創辦人暨執行長黃仁勳，最近在國內颳起一陣旋風。31日有消息傳出，輝達中國區代理商透露，近期黃仁勳將出訪中國，並和當地一些廠商展開交流。

根據陸媒經濟觀察網報導，輝達中國區一位代理商向其透露，接下來的一周，黃仁勳將要到訪中國，並且將在訪問其間和一些廠商進行交流。不過，對於黃仁勳的具體行程，經濟觀察網表示截至該單位發稿前未獲回覆。

日前，黃仁勳接受英國金融時報專訪曾表示，中國約占美國科技市場的三分之一，而中國作為科技產品的零件來源和終端市場更是無可取代。儘管絕大多數尖端晶片，包括輝達的產品，都是在台灣製造，他仍警告，「理論上我們可以在台灣以外的地方製造晶片，但中國（中國）市場卻是不可能被取代，因此你必須問問自己該怎麼做。」並且他強調，中國是科技產業非常重要的市場。

星島日報報導，輝達上日股價衝破400美元，最高達419.38美元，漲幅逾7.7個百分比，該公司市值更突破一兆美元。

另根據輝達的年度報告，截至今年1月包括香港在內的中國銷售額超過輝達營業額至少五分之一，而台灣則超過四分之一。而去年的數據顯示，輝達超過120億美元的年收入，可能遭受潛在區域衝突的影響，直得住的是，此120億美元的年收入幾乎是總收入的一半。

輝達中國區一位代理商向陸媒觀察者網透露，接下來的一周，黃仁勳可能將要到訪中國，並...
輝達中國區一位代理商向陸媒觀察者網透露，接下來的一周，黃仁勳可能將要到訪中國，並且和一些廠商進行交流。（記者侯永全／攝影）

輝達 黃仁勳 晶片

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