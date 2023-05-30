別追AI了 華爾街下一個熱門押注是垃圾處理

WM正大舉投資自動化材料回收設施。(取材自WM官網)

美國政府和各州州政府的綠色環保行動正將垃圾化為寶貝，美國上市的垃圾處理公司也因此大受提振。

美國總統拜登去年8月簽署氣候變化、租稅和醫療法案以來，美國垃圾處理的兩大企業 Waste Management（WM） 和Republic Services 股價已漲到歷史新高。儘管最近已回落，但這兩檔股票仍是華爾街的熱門選擇，看好繼續搭上可持續發展熱潮的順風車。

官方減少溫室氣體排放和資源回收的推動之下，已讓從垃圾掩埋場開採能源並從垃圾中篩出綠色經濟的熱門商品變得更有利可圖。

WM和Republic正在建造工廠，將甲烷從腐爛垃圾排放的氣體中分離出來，並將其導入天然氣網，供發電廠、熔爐和廚房燃燒。他們也正為回收設施配備最新的自動化設備，以便為消費品公司分揀並處理材料。這些公司正面臨不得將包裝物送入垃圾掩埋場和海洋的壓力。

垃圾掩埋場業主預測，由於對回收材料的需求增加，加上利用排放物製造能源還能享有租稅優惠，可為他們帶來數億美元的額外利潤 。

Republic 執行長Jon Vander Ark說：「我們很慶幸地處於大趨勢的中間，過去只期待每年營收5%的成長，如今處於兩位數的成長模式。」

Republic擁有206個尚在運作的垃圾掩埋場，日前已和英國石油（BP）旗下的事業成立合資企業，在所屬43個垃圾場安裝燃氣裝置。這家位於鳳凰城的公司共有65個垃圾掩埋氣體工廠，其中有的導入公用供氣管線，有的則在工廠就地發電。

Republic還將斥資2.75億美元建造四個塑膠處理設施，將各地資源回收來的塑膠進行分類，將這些塑料轉化成用於生產新瓶子和容器的薄片。

Vander Ark指出，消費品公司不僅在加州、華盛頓州在內的幾個州面臨須有一定比率使用回收後原料的強制規定，也有自己設定的可持續發展目標。Republic的第一家回收塑料廠計劃今年在拉斯維加斯啟用，客戶已排隊下單。

分析師 表示，對於有興趣從垃圾掩埋業中賺取穩定和可預期利潤的投資 人而言，如今增加的業務，反而使他們曝露於波動劇烈的大宗商品和再生能源租稅抵免的風險。不過，業者表示，即使像現在大宗商品價格落在谷底之時，這些可持續發展的事業仍有補強作用，而且能賺錢。

WM經營250多個垃圾填埋場，該公司永續長 Tara Hemmer 指出，「過去硬紙板可能會跟廢雜紙混在一起。現在我們能夠把更多這樣的硬紙板分揀出來，專門進行打包，硬紙板的價格要遠高於廢雜紙。」

WM表示，靠自動化材料回收設施產生的混合商品價值每噸上升15%左右。WM說，這些機器不僅回收了更多更有價值的東西，且回收的材料更乾淨，比混在一起的廢雜紙賣得更高。

WM說，回收投資將在未來四年內額外創造2.4億美元的獲利，而垃圾掩埋氣體產量將提高至原本的八倍，並預計到2026年底額外創造逾5億美元的未計利息、稅項前利益。

高盛（Goldman Sachs）分析師Jerry Revich指出，「垃圾掩埋氣基本上是唯一一種不需由食物轉燃料的可擴展用途的生質能源。這些建案其實不需要補貼，但有錢不拿白不拿。」