彭博最新調查：大型科技股 仍有進一步上漲空間
彭博資訊最新的Markets Live Pulse調查顯示，美國經濟衰退的風險導引了投資人湧入能在低迷市況中實現可觀成長的股票，這為今年以來的美國大型科技股漲勢帶來進一步上升空間。
這項在5月22日到26日進行的調查，492名受訪的市場參與者當中，大約41%認為，購買專注於獲利的優質股票，同時賣出那些獲利表現令人失望的股票，有望在今年帶來最高的投資報酬率。彭博分析，這樣的操作哲學包括做多蘋果、微軟等企業股票。隨著市場擁抱成長股，規避對經濟敏感的產業，耐受經濟走弱程度高的美國大型科技股，股票價格飆升。
即將進入6月，而美國的利率和經濟形勢並沒有進一步明朗化。這提高了擁有強勁現金流、光明盈利前景的股票的吸引力，儘管它們價格高昂。科技股占較大權重的那斯達克100指數已經收復了從2021年末峰值到2022年低點之間跌幅的一半有餘，人工智慧（AI）熱潮又正在累積動能。
彭博行業研究首席股票策略師Gina Martin Adams表示，看到市場「對美國大型科技股有著異常濃厚的興趣，這很長時間以來都是投資的重大驅動力。」她說，現在沒有人要冒險。
一些策略師開始變得更為樂觀，例如花旗上周就將科技股投資評級上調至買進，同時將美國股市上調至中性，主要是預期AI以及聯準會升息結束將能提振美股。
美國大型科技股原本就高價，再經過這波熱捧，現在更貴了。它們已成為標普500指數中價格最高的類股。彭博行業研究指出，估值倍數接近2022年第1季以來的最高水準。
雖然調查受訪者認為，科技股將會表現超群，但彭博行業研究量化股票策略師Christopher Cain表示，「它也不是免費的午餐」，「很多時候，已經反映在價格裡了」。
到目前為止，企業本身發出的積極訊號支持了這股樂觀情緒。輝達（Nvidia）因AI晶片需求旺盛，而發布了超預期的財測，激勵股價飆升創下紀錄。不過共同基金幾乎並未參與此輪漲勢，代表市場還能有進一步的買入潛力。
美股大盤的展望方面，標普500指數料將陷入數年以來最為狹窄的區間內，大部分調查的受訪者預期日後走勢將溫和，或不會出現上漲。
Evercore ISI首席股票和量化策略師Julian Emanuel說：「我們的確預計下半年某個時候會開始衰退，」「對股市來說，這意味著先下跌，隨後再可能回升，基本回到目前位置。」
調查中42%的受訪者表示，經濟衰退是未來一年美股面臨的最大風險，排名第二的風險是利率，有23%受訪者選答。
美國雖然通膨已經放緩，但依然在很高水準，而且信用環境收緊。然而，勞動力市場仍然相對強勁，消費者亦繼續在消費。彭博行業研究的Adams說：「現在不是一個正常環境。對於衰退的預期是相當獨特的情境，影響著投資人的思考過程，也在限制能見度。」
她提到：「如果所有人的部位都是中性的，在市場向上或向下突破時，投資人就會追隨市場的方向，加劇或漲或跌的走勢」。
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