彭博最新調查：大型科技股 仍有進一步上漲空間

彭博資訊最新調查顯示，市場認為蘋果等美國大型科技股仍有上漲空間。(歐新社)

彭博資訊最新的Markets Live Pulse調查顯示，美國經濟衰退的風險導引了投資 人湧入能在低迷市況中實現可觀成長的股票 ，這為今年以來的美國大型科技股漲勢帶來進一步上升空間。

這項在5月22日到26日進行的調查，492名受訪的市場參與者當中，大約41%認為，購買專注於獲利的優質股票，同時賣出那些獲利表現令人失望的股票，有望在今年帶來最高的投資報酬率。彭博分析，這樣的操作哲學包括做多蘋果、微軟等企業股票。隨著市場擁抱成長股，規避對經濟敏感的產業，耐受經濟走弱程度高的美國大型科技股，股票價格飆升。

即將進入6月，而美國的利率和經濟形勢並沒有進一步明朗化。這提高了擁有強勁現金流、光明盈利前景的股票的吸引力，儘管它們價格高昂。科技股占較大權重的那斯達克100指數 已經收復了從2021年末峰值到2022年低點之間跌幅的一半有餘，人工智慧（AI）熱潮又正在累積動能。

彭博行業研究首席股票策略師Gina Martin Adams表示，看到市場「對美國大型科技股有著異常濃厚的興趣，這很長時間以來都是投資的重大驅動力。」她說，現在沒有人要冒險。

一些策略師開始變得更為樂觀，例如花旗上周就將科技股投資評級上調至買進，同時將美國股市上調至中性，主要是預期AI以及聯準會升息結束將能提振美股。

美國大型科技股原本就高價，再經過這波熱捧，現在更貴了。它們已成為標普500指數中價格最高的類股。彭博行業研究指出，估值倍數接近2022年第1季以來的最高水準。

雖然調查受訪者認為，科技股將會表現超群，但彭博行業研究量化股票策略師Christopher Cain表示，「它也不是免費的午餐」，「很多時候，已經反映在價格裡了」。

到目前為止，企業本身發出的積極訊號支持了這股樂觀情緒。輝達（Nvidia）因AI晶片需求旺盛，而發布了超預期的財測，激勵股價飆升創下紀錄。不過共同基金幾乎並未參與此輪漲勢，代表市場還能有進一步的買入潛力。

美股大盤的展望方面，標普500指數料將陷入數年以來最為狹窄的區間內，大部分調查的受訪者預期日後走勢將溫和，或不會出現上漲。

Evercore ISI首席股票和量化策略師Julian Emanuel說：「我們的確預計下半年某個時候會開始衰退，」「對股市來說，這意味著先下跌，隨後再可能回升，基本回到目前位置。」

調查中42%的受訪者表示，經濟衰退是未來一年美股面臨的最大風險，排名第二的風險是利率，有23%受訪者選答。

美國雖然通膨已經放緩，但依然在很高水準，而且信用環境收緊。然而，勞動力市場仍然相對強勁，消費者亦繼續在消費。彭博行業研究的Adams說：「現在不是一個正常環境。對於衰退的預期是相當獨特的情境，影響著投資人的思考過程，也在限制能見度。」

她提到：「如果所有人的部位都是中性的，在市場向上或向下突破時，投資人就會追隨市場的方向，加劇或漲或跌的走勢」。