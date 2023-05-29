工作機會僧多粥少，印度正面臨一顆定時炸彈

想在印度求得一個理想工作，須面臨嚴格的激烈競爭。（歐新社）

來自印度 Haryana邦的28歲年輕人庫馬爾(Sunil Kumar)深深了解，要實現夢想就要努力工作，已經擁有一個學士和一個碩士學位的他正在攻讀第三個學位。他這麼做只是想在世上發展最快的經濟體找到一份高薪工作。

他說，「我學習是為了在生活中取得成功。」「只要努力，就應該能夠找到一份工作。」

然而，他的確找到了一份工作，但這不是他學習的專業，而且絕對不是他夢寐以求的工作。

在過去5年裡，他一直在村里的一所學校掃地，這是一份全職工作，他還另外打工輔導年輕學生。兩者相加，他每月大概賺進約85元。

他承認，這並不很多，尤其是他還要供養兩個年邁的父母和一個妹妹，但這就是他所能賺到的。他說，理想情況下，他會從事教師工作並利用他的學位，相反地，「我必須體力勞動才能養活自己。」

庫馬爾的處境並不罕見，但卻是數百萬其他印度年輕人面臨的困境。印度青年失業率正在急劇攀升，這種趨勢可能在這個全球經濟新寵兒真正起飛的那一刻就讓它墜毀。

中國人口開始減少和老化，印度作為最新全球第一人口大國的新地位，引發全球對這個經濟年輕新引擎的希望。與中國不同的是，印度的適齡勞動人口很年輕，而且還在不斷增加，預計在未來10年內將達到10億人；拜登政府一位官員將這股強大的勞動力和消費群體稱之為「經濟奇蹟」。

但對於像庫馬爾這樣的年輕印度人來說，這個所謂的「奇蹟」也有不利的一面：工作機會太少，競爭太激烈。

●從“奇蹟”到幻滅

在中國，經濟學家擔心沒有足夠勞工 來養活越來越多的老年人；而在印度，人們擔心的是沒有足夠的工作崗位來養活不斷增加的勞工。

根據印度獨立智庫印度經濟監測中心(CMIE)的數據，雖然25歲以下的人占印度人口40%以上，但截至2022年12月，其中有45.8%失業。

分析人士形容這種情況是一顆「定時炸彈」，示警除非能創造更多就業 機會，否則可能會引發社會動盪。

庫馬爾和其他像他一樣的人，非常了解職位稀缺時可能會產生的挫敗感，「我很不爽，雖然我符合資格而且受過教育，但始終沒有找到一份成功的工作。」「政府對此應負全責。它應該為它的人民提供工作。」

對於像庫馬爾這樣的人和印度政府來說，壞消息是專家警告，隨著人口增加和就業競爭變得更加激烈，問題只會變得更糟。

康奈爾大學經濟學教授、印度政府前首席經濟顧問巴蘇(Kaushik Basu)形容印度的青年失業率「高得驚人」：「很長一段時間以來，它一直在緩慢攀升；大約15年來一直在緩慢攀升，但過去7、8年裡，它的攀升速度急劇加快。」

他說，「如果這類人找不到足夠的工作，那麼本應是機會的人口紅利，反而可能會成為印度面臨的巨大挑戰和問題。」

●「到處都有競爭」

不過，需要明確說明的是：這種情形並不全是厄運和沮喪。

經濟學家表示，印度有許多選擇來解決這些人口問題，其中之一是發展已經具有全球競爭力的勞動密集型製造業。根據Capital Economics的數據，到2021年，該產業占就業人口的比率還不到15%，這是一個相對較低的數字。

但這種宏觀層面的修復對幫助那些現在正在苦苦掙扎的人幾乎毫無幫助。像還在念高中的庫瑪麗(Megha Kumari)來說，必須採取更加極端的方法才能在競爭中占據優勢。

17歲的庫瑪麗離開了位於東部Jharkhand邦的家鄉Dumka，前往位於北部Rajasthan邦800多英里外的城市Kota的Vibrant Academy就讀。

該學院在印度各地十分常見，希望進入一流大學的學生可以藉此額外的考試準備課程和輔導課程來擴充正常的高中課程。

庫瑪麗認為這是她實現成為教授夢想的最佳機會，但這在財務和個人方面都付出巨大的代價。

根據最新印度政府數據，一個普通全職工人平均工資約為每月225元；而該學院一年的學費從145元到1872元不等。

庫瑪麗說，她也非常想念家人過去給予的支持，「這裡的環境非常具有競爭力。」「獨自生活，遠離家人，承受所有壓力對學生來說很難。」

但她並不孤獨。正在準備參加印度公務員入學考試的28歲艾格拉瓦(Sarang Agrawal)說，「我們從小就面臨著這種競爭。」「在印度，每次考試都有競爭。競爭無處不在。」

●沒有社交生活，無法談戀愛，也沒有退路

與庫瑪爾和庫瑪麗一樣，艾格拉瓦對競爭瞭如指掌。他是每年超過100萬申請印度公務員職位的之一。這是印度最搶手的工作，只有不到1%的申請人入選；整個補習產業都靠協助人們獲得這張黃金門票而發展。

專門幫助人們為公務員入學考試而設的補習中心Study IQ內容和策略總監馬杜蘇丹(Madhusudan)說，「隨著人口的增加，競爭加劇，所以人們的機會也少了。」

他說，印度年輕人感受到壓力，「最近這些學生的壓力非常大。他們常來找我說：『先生，我睡不著。』」

沒有其他什麼時間可供緩和緊張，正如艾格拉瓦所說，「沒有社交生活，無法談戀愛。但至少我們有一個目標。」

即使如此，在這個競爭最激烈的市場中，即使是最樂觀的人也會受到極限考驗。

艾拉拉瓦已經參加過4次公務員考試，但都沒有成功。繼續向夢想邁進讓他的家人付出沉重的代價。如果考慮到學費、食物和住宿，每年大約要花費3000元。

艾格拉瓦說，「他們花在我身上的錢可以買3到4輛汽車。」他覺得自己別無選擇，只能繼續努力，「因為沒有退路可選。」