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三星電子傳邁向開發延展實境晶片 劍指高通

編譯陳律安／綜合外電
韓國經濟日報報導，三星電子打算開發XR裝置晶片。美聯社
韓國經濟日報報導，三星電子打算開發XR裝置晶片。美聯社

知情人士透露，南韓三星電子已採取行動，開發延展實境（XR）裝置的處理器晶片，希望在這塊快速成長的市場，挑戰高通和Google。

韓國經濟日報報導，三星進軍XR裝置晶片市場的計畫已有具體輪廓，但未提供進一步細節。三星行動體驗部門今年初已公布要開發XR設備的計畫，看好將成為智慧手機以外的金雞母。

三星旗下僅有的無廠半導體事業系統LSI部門，生產配備於智慧手機、汽車和可穿戴裝置的Exynos系列處理器，但主要是作為中央處理器（CPU）支用，並非專為XR裝置設計。

因此，三星正考慮為擴展實境產品開發新的處理器、或調整現有的Exynos系列處理器，以符合XR裝置。智慧眼鏡等XR裝置能創造沉浸式體驗，或即時翻譯外國語言，中央處理器主要在蒐集並處理感測器數據，以及評估及追蹤用戶的肢體和眼部移動，還有推估用戶位置。

Counterpoint研究公司預測，XR裝置出貨量到2025年時將衝上1.1億台，比去年的1,800萬台成長約五倍。IDC也預估， XR裝置市場規模到2026年時將增至509億美元，遠高於去年的139億美元。

全球科技巨頭正加強研發新的XR裝置。臉書母公司Meta去年11月發布了新款高階的混合實境（MR）頭戴裝置Meta Quest Pro，蘋果也預料將在下月5日的全球開發者大會（WWDC）發表自家的MR頭戴裝置，暫名為Reality Pro。

高通的XR設備晶片開發領先群雄，去年11月發表最新款的XR系列晶片「驍龍AR2」。高通曾說，十多家XR裝置製造商正以AR2晶片為基礎在開發產品。

晶片 三星 高通

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