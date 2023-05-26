我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

今夏搭機旅行 8月底機票最便宜趕快預訂

AI泡沫欲爆或漲勢方興未艾？輝達能否追高引起熱議

與時代脫節？輝達股價飆凸顯道瓊指數過氣了

編譯湯淑君／綜合外電
人工智慧（AI）題材發燒，使科技股雲集的那斯達克綜合指數今年來漲勢如虹。相形之下，科技成分股少的道瓊工業指數，今年來不漲反跌，表現相對遜色。圖／路透
人工智慧（AI）題材發燒，使科技股雲集的那斯達克綜合指數今年來漲勢如虹。相形之下，科技成分股少的道瓊工業指數，今年來不漲反跌，表現相對遜色。圖／路透

風水輪流轉，道瓊工業指數去年表現遙遙領先那斯達克綜合指數，且領先差距是20年來最大，但2023年情勢大逆轉，道瓊指數在美股三大指數中反倒落居第三。華爾街一些分析師質疑，道指已不合時宜，不再能忠實反映美股現況。

今年投資人瘋人工智慧（AI）概念股，例如把繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）股價棒上天，單是25日就飆漲24.4%。

截至25日（2023年美股第100個交易日）為止，年初迄今，科技股為主的那斯達克綜合指數躍漲逾21%，遙遙領先；標普500指數今年來上漲8.1%；唯獨道指不漲反跌1.2%。

道瓊欠缺AI概念股 表現遜色

財經網站MarketWatch報導，不少分析師批評，道瓊指數今年表現差勁，主因是這個藍籌股指數的科技成分股太少，尤其欠缺當紅的AI概念股（如輝達）。AI題材激發投資人熱情，是2023年美股大漲的一大力量。

此外，道瓊指數也未納入臉書母公司Meta、Google母公司Alphabet、電動車領導廠商特斯拉，或亞馬遜，而這些大型股對今年標普500、那指的漲幅貢獻良多。

道瓊工業指數30支成分股雖包含微軟和蘋果，但這兩大科技巨頭在道指的權重，不如在標普500指數和那指那麼有分量。

挨批不合時宜 未能反映美股現況

Wealth Alliance總裁狄頓認為，這是道瓊指數被視為「過氣」的一大原因。他說：「若想談論AI，道瓊在這領域涉入不多。沒有輝達。」

相較於巨型科技股占那指和標普500很大的權重，道瓊指數現在權重最大的成分股卻是聯合健康保險（UnitedHealth Group）。為什麼？因為這支股票每股價格接近480美元，在這個價格加權平均指數中，股價是最高的。

新經濟股vs.舊經濟股 運勢互為消長

至於去年道瓊指數表現相對出色，是因為2022年股市市況糟糕，道瓊成為「比較不爛」的選擇。當時，去全球化和能源價格飛漲，使一些景氣循環股相對抗跌，並推升石油與天然氣公司的股價。

但2023年市場趨勢轉變。衰退疑慮重創一些景氣循環股，例如不動產、工業股和能源股；同時，AI熱潮則使科技股再獲投資人寵愛。

「新經濟股vs.舊經濟股」運勢互為消長，從道瓊和那斯達克強弱勢易位，即可見一斑。這也助長一個想法：道瓊工業指數如今不再能反映美國股市的概況。

eToro美股策略師Callie Cox就說：「道瓊有點與時代脫節。」

指數 道瓊 美股

上一則

美4月通膨發燙 推升Fed繼續升息機率

下一則

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

延伸閱讀

AI泡沫欲爆或漲勢方興未艾？輝達能否追高引起熱議

AI泡沫欲爆或漲勢方興未艾？輝達能否追高引起熱議
AI股狂漲、債限協議希望 掩飾美股變盤4大隱憂

AI股狂漲、債限協議希望 掩飾美股變盤4大隱憂
台積市值6天飆增1兆台幣 重返14兆大關 投資人稱巴菲特看走眼

台積市值6天飆增1兆台幣 重返14兆大關 投資人稱巴菲特看走眼
財經簡訊

財經簡訊

熱門新聞

連鎖零售大廠最近紛紛退出全美大城市，圖為今年擬關閉15個據點的諾斯崇。（路透資料照片）

連鎖零售商 退出全美大城市

2023-05-21 02:00
暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎認為，美國經濟將會猛撞著陸。圖為美國聯準會（Fed）大樓。路透

美經濟將「猛撞著陸」富爸爸窮爸爸作者建議投資這三樣

2023-05-19 15:26
輝達股價周四創新高，共同創辦人黃仁勳的財富一天內膨脹64億美元到340億美元，創下新高。（美聯社）

全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元

2023-05-25 20:27
Fed接下來可能繼續升息，也可能大幅降息。（美聯社）

美商銀：Fed下一步可能非常極端

2023-05-20 02:00
路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特。(路透)

LV股價崩 全球首富阿諾特單日財富蒸發112億元

2023-05-23 23:09
微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站。（網路照片）

微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站

2023-05-21 10:19

超人氣

更多 >
絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？

絕不吃虧3星座…獅子：叫我霸總 天蠍：我要報仇 另一個是？
快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵

快看世界／美國高齡化速度創新高 專家：移民是關鍵
全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元

全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元
華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包

華人北京飛洛 深圳轉機慘遭丟包
「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙

「假金黨」紐約法拉盛捲土重來 華裔小心被騙