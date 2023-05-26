與時代脫節？輝達股價飆凸顯道瓊指數過氣了

人工智慧（AI）題材發燒，使科技股雲集的那斯達克綜合指數今年來漲勢如虹。相形之下，科技成分股少的道瓊工業指數，今年來不漲反跌，表現相對遜色。圖／路透

風水輪流轉，道瓊 工業指數 去年表現遙遙領先那斯達克綜合指數，且領先差距是20年來最大，但2023年情勢大逆轉，道瓊指數在美股 三大指數中反倒落居第三。華爾街一些分析師質疑，道指已不合時宜，不再能忠實反映美股現況。

今年投資人瘋人工智慧（AI）概念股，例如把繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）股價棒上天，單是25日就飆漲24.4%。

截至25日（2023年美股第100個交易日）為止，年初迄今，科技股為主的那斯達克綜合指數躍漲逾21%，遙遙領先；標普500指數今年來上漲8.1%；唯獨道指不漲反跌1.2%。

道瓊欠缺AI概念股 表現遜色

財經網站MarketWatch報導，不少分析師批評，道瓊指數今年表現差勁，主因是這個藍籌股指數的科技成分股太少，尤其欠缺當紅的AI概念股（如輝達）。AI題材激發投資人熱情，是2023年美股大漲的一大力量。

此外，道瓊指數也未納入臉書母公司Meta、Google母公司Alphabet、電動車領導廠商特斯拉，或亞馬遜，而這些大型股對今年標普500、那指的漲幅貢獻良多。

道瓊工業指數30支成分股雖包含微軟和蘋果，但這兩大科技巨頭在道指的權重，不如在標普500指數和那指那麼有分量。

挨批不合時宜 未能反映美股現況

Wealth Alliance總裁狄頓認為，這是道瓊指數被視為「過氣」的一大原因。他說：「若想談論AI，道瓊在這領域涉入不多。沒有輝達。」

相較於巨型科技股占那指和標普500很大的權重，道瓊指數現在權重最大的成分股卻是聯合健康保險（UnitedHealth Group）。為什麼？因為這支股票每股價格接近480美元，在這個價格加權平均指數中，股價是最高的。

新經濟股vs.舊經濟股 運勢互為消長

至於去年道瓊指數表現相對出色，是因為2022年股市市況糟糕，道瓊成為「比較不爛」的選擇。當時，去全球化和能源價格飛漲，使一些景氣循環股相對抗跌，並推升石油與天然氣公司的股價。

但2023年市場趨勢轉變。衰退疑慮重創一些景氣循環股，例如不動產、工業股和能源股；同時，AI熱潮則使科技股再獲投資人寵愛。

「新經濟股vs.舊經濟股」運勢互為消長，從道瓊和那斯達克強弱勢易位，即可見一斑。這也助長一個想法：道瓊工業指數如今不再能反映美國股市的概況。

eToro美股策略師Callie Cox就說：「道瓊有點與時代脫節。」