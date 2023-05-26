美4月通膨發燙 推升Fed繼續升息機率

美國4月個人支出及PCE通膨指標雙強，提高聯準會繼續升息的機率。 路透

美國26日公布的數據顯示，4月個人消費支出（PCE）及通膨指標雙強，不僅升幅高過3月水準，且都超出預估，加上耐久財訂單增幅也意外優於預期，顯示經濟依然強韌，通膨不降反升，聯準會（Fed）尚未擊敗通膨；即使6月暫停升息 ，但之後仍可能再進一步升息，且使今年內開始降息 的機率下降。

美股期指在數據公布後一度翻黑，不過由於此時市場焦點在於美國府會即將就債限問題達成協議，市場情緒好轉，紐約三大指數 早盤開高走高，道瓊漲逾250點或0.8%，史坦普500和那斯達克綜合指數漲幅也至少有0.7%。台積電ADR漲逾1%，輝達在平盤附近上下震盪。

美國商務部26日公布，4月個人消費支出比3月大幅增加0.8%，扣除通膨後的實質支出也比3月激增0.5%，超出預估且是今年來最大單月增幅，顯示消費者已接受物價上漲的現實。

通膨方面，整體PCE平減指數比3月上升0.4%，與去年同期相比則上升4.4%，皆比前月和市場預期還高。

最受Fed關注的核心PCE平減指數也比3月上升0.4%，高於預估及3月時的0.3%升幅；比去年同期上升4.7%，年升幅高於預估及3月時的4.6%。兩項通膨指標都是近幾個月來首次出現年升幅不降反升現象。

4月個人所得月增0.4%，略高於3月時的成長0.3%。

經濟學者指出，由於家庭支出強韌，可能使通膨壓力仍然居高，而且更加黏著，也顯示之前銀行體系的動盪，並未打擊消費支出，這將使Fed內部對6月是否暫停升息的爭議更加激烈，「鷹派」聲勢增強；即使6月暫停，但只要就業及通膨不持續下降，8月恢復升息的可能性仍高，今年內降息的希望更加渺茫。