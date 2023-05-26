AI泡沫欲爆或漲勢方興未艾？輝達能否追高引起熱議

熱門AI概念股輝達今年來股價已飆升160%，有些分析師擔心泡沫脹大，其他分析師則認為該股有實際產品與營收支撐，仍有進一步追高的空間。圖／路透

人工智慧（AI ）顯然是股市當紅題材，火熱到使繪圖晶片大廠輝達 市值朝1兆美元步步進逼，還促使花旗調高美股投資評等。但同時，分析師激辯AI泡沫是否愈脹愈大、相關概念股還能不能追高。

AI題材發燒帶旺美股

財經網站MarketWatch報導，美股史坦普500指數闖關4,200點卻屢屢吞敗，債限僵局不知何時化解，經濟溫和衰退的陰影猶在，整體市場氣氛仍弱，但考量聯準會（Fed）升息循環可能走到盡頭，加上AI相關科技股漲勢凌厲助攻，花旗因此把美股投資評等調高到「中立」。

由Alex Saunders領銜的花旗全球資產配置團隊發布報告說：「儘管AI相關概念股顯然已漲得太極端，尤其未來AI應用如何轉化為獲利仍不明朗、入行障礙也不算太高，但我們仍認為，現在說AI狂熱將退潮，還言之過早，畢竟AI甚至還沒充分發展到足以讓人大失所望的地步。」

「AI泡沫」漲高後將要拉回？

但一些分析師提醒投資人要小心。Swissquote Bank資深分析師Ipek Ozkardeskaya說：「我們現在目睹的，或許是AI相關股票泡沫正在形成。雖然沒人質疑AI的潛力，但估值似乎已太超過，不久後可能回檔整理。」

但看好AI熱門股輝達後市的，仍大有人在。例如，今年來輝達股價 狂飆160%，還是有不少分析師建議投資人抱牢股票，別輕易下車。

年初至今股價一路飆，使輝達現在的預期本益比超過50倍，令人咋舌。不過，在輝達24日公布大幅優於預期的財報後，華爾街也紛紛調高對該公司的盈餘預測。

財報耀眼 輝達目標股價獲大幅調高

券商Berstein分析師Stacy Rasgon在致客戶報告中寫道：「基於今年來漲勢已可觀，人人都在探尋如何投資價位沒輝達那麼高昂的AI概念股。不過，或許最佳途徑，就是投資輝達（儘管股價高昂不容置疑，但顯然並沒有乍看下那麼昂貴）。而且看多這支股票是有實際產品和銷售支撐，依我們之見，漲勢仍屹立不搖。」

Rasgon已調高輝達目標股價，從300美元一口氣拉高到475美元。輝達25日大漲24%，收在379.8美元。

輝達有獨特優勢 追高或許有理

高談闊論如何搭AI順風車的公司何其多，許多個股近幾個月來股價也大漲，輝達有何特別之處？分析師指出，輝達在AI概念股中鶴立雞群，是因為展現有辦法把AI話題轉化為實際營收，所以與眾不同。

巴克萊分析師Blayne Curtis說：「我們相信，這只是生成式AI浪潮掀起典範轉移的開端。目前為止，看來只有輝達能幾乎囊括所有的經濟效益。」

因此，他把輝達股票投資評等調高到「加碼」，目標股價從275美元調高到500美元，並建議投資人持續搭乘這班輝達列車。

摩根大通分析師Harlan Sur也把輝達目標股價提高一倍至500美元，預期「股價上漲潛力可觀」。