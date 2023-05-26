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繼輝達後 邁威爾科技承諾：今年AI營收會翻一倍

編譯季晶晶／綜合25日電
邁威爾周四發表亮麗財報，並預估本年度AI營收將增加一倍。（取材自邁威爾官網）
邁威爾周四發表亮麗財報，並預估本年度AI營收將增加一倍。（取材自邁威爾官網）

行動通訊、資料處理和儲存晶片製造商邁威爾科技（Marvell Technology）周四公布亮麗財報，並預估本年度AI營收將增加一倍，成為這幾天來第二家押注這種突破性技術的美國晶片公司。邁威爾的股價在盤後交易急漲20%，直逼讓輝達股價創新高的漲勢。

邁威爾周四發表聲明說，今年AI相關產品的銷售將至少增加一倍。在截至4月29日的上季，該公司營收和調整過的每股盈餘雙雙超越華爾街平均預期。

這支股票應聲大漲19.6%到59.17美元，就在前一天，邁威爾規模較大的競爭對手輝達（Nvidia）估計的本季營收，比市場預期的高出50%，推動股價大漲24%。

邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy）表示：「AI已經成為邁威爾的主要成長動力，我們正利用領先的連網產品和新興的雲端優化矽平台來實現目標。生成式AI快速帶動新應用並改變雲端客戶投資的優先順序，儘管我們還處在AI增長的早期階段，我們預測，2024年度的AI營收至少會是去年的兩倍，並在未來幾年持續迅速成長。」

Open-AI的聊天機器人ChatGPT爆紅，促使科技業巨擘如Alphabet和微軟加緊擴大利用生成式AI，帶動AI晶片的市場需求大增。

墨菲說，AI營收明年將至少再翻一倍，並且在未來幾年持續突飛猛進。

總部在加州的邁威爾也預測，本季（第2季）營收將達13.3億美元。根據路孚特，分析師預估13.1億美元。

剔除部分項目，上季（第1季）營收13.2億美元，優於市場預期的13億美元。

邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy）說，AI已成為該公司主要成長動力。（取...
邁威爾執行長墨菲（Matt Murphy）說，AI已成為該公司主要成長動力。（取材自邁威爾官網）

AI 營收 晶片

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