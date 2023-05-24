AI紅火、晶片業好轉 台積電等亞洲科技硬體出口商股票熱

人工智慧紅火加上晶片業好轉, 投資人搶進亞洲科技硬體製造出口商的股票。（路透）

人工智慧（AI ）熱潮和晶片 業出現好轉跡象，促使投資人搶進亞洲科技硬體製造出口商的股票。

美國經濟放緩的預期上升，以及中美為科技霸權問題加劇緊張關係，都沒有影響到此一漲勢。高盛集團（Goldman Sachs）針對亞洲對美出口企業編列的一籃子股票，主要是SK海力士、台積電在內的硬體製造商，今年來已經飆升超過11%，遠超過MSCI亞太指數 和標普500指數分別上漲3.1%和7.2%。

新加坡Maybank證券的經紀業務主管Tareck Horchani說，投資人正在「追逐科技硬體製造商，更具體地說，是與微處理器有關的製造商，考慮到AI夯，這是有道理的」。

自去年底ChatGPT面世以來，AI引發市場濃厚的興趣，促使科技公司急於推出競爭工具以及為其提供動力的晶片。AI已成為決定公司股價表現的一大關鍵。軟體開發商、晶片製造商甚至醫療保健提供商因此享受了長達數個月的漲勢，儘管市場參與者開始質疑其獲利潛力能否支持高貴的估值。

與此同時，外界也愈發相信，電子業的周期已經觸底，3月的全球半導體銷售，10個月來首見成長。

晶片需求改善的預期，帶動台灣和南韓今年基準指數的表現為成為亞洲區最佳指數之一。台韓都重度向科技股傾斜。台灣證券交易所加權股價指數自1月來一直在牛市區域交易，Kospi指數也接近此一里程碑。

Gavekal Research亞洲分析師Vincent Tsui表示：「在過去的周期裡，台股和韓股早期起漲，意味基本面因素改善。半導體業的明確價格訊號加上基本面情況不錯，表明這仍然是值得買進的市場。」

該行業的反彈仍處於萌芽階段，股價表現可能被地緣政治因素左右。例如，在日本採取行動限制晶片製造技術出口後，日本晶片股漲勢受挫，而台灣4月的半導體產量持續下滑。

但投資人注意到，亞股漲勢仍然落後美股，這表明還有空能進一步走高。

法國巴黎銀行（BNP Paribas）資產管理的亞洲股票主管Zhikai Chen說，亞洲的出口導向型經濟體將受美國溫和衰退影響，但國境開放、遊旅恢復的順風因素仍然存在，一定程度上會支持成長」。