債限談判無著 道指連跌四天

由於國會難以就債務上限達成協議，加劇了潛在違約的擔憂，道瓊工業平均指數連續第4天下跌。美聯社

由於國會難以就債務上限達成協議，加劇了潛在違約的擔憂，道瓊工業平均指數 連續第4天下跌。

道指下跌255.59點或0.77%收3萬2799.92點。史坦普500指數下跌30.34點或0.73%收4115.24點。那斯達克綜合指數下跌76.08點或0.61%收1萬2484.16點。

眾議院議長麥卡錫在近中午時的新聞發布會上表示，談判代表在支出上限問題上仍存在分歧，並指責民主黨在談判過程中來得太遲。麥卡錫還表示，他相信談判小組可以在24日取得進展。

他說，「我只是認為這是常識。明年的支出比今年少，這是合理的也是理性的。 每個家庭都會這樣做。」

財政部長葉倫之前警告國會，6月初的潛在違約「極有可能」。她24日指出，隨著人們越來越擔心美國可能出現史上首次違約，她已經看到「金融市場存在一些壓力」。

50 Park Investments CEO沙漢(Adam Sarhan)表示，隨著6月1日的臨近，市場仍處於「回調模式」，原因是超買和對不利債務上限結果的擔憂加劇，「當恐懼占上風時，投資人往往會先拋售，然後再提出問題，這就是可能看到的情況。」

雖然Fed最新會議紀錄顯示Fed是否應在6月再次升息 存在更多「不確定性」，但股指仍徘徊在低點附近。

會議紀錄顯示，下次會議調升利率的決定最終將取決於即將發布的數據。

財報季尾聲延續，Kohl's和Abercrombie & Fitch在公布意外獲利後分別暴漲7.52%和31.07%。半導體巨頭輝達盤後公布業績。

BTIG首席技術分析師 克林斯基(Jonathan Krinsky)表示，6月和7月再次升息的可能性讓那指處於風險區域，「那指然極度脆弱，到目前為止，轉向落後者的趨勢仍然難以捉摸。」他並補充說1萬3200點是該指數的下一個關鍵測試點。

他指出，最近幾周聯邦基金期貨「悄然開始」反映更多漲幅，這與近期Fed可能結束升息的預期相矛盾，「相關性來來去去，但由於那指的疲憊，我們認為下行風險仍然很高。」

隨著新的新冠變種病毒在中國蔓延，威脅該國的經濟復甦，人民幣交易價格處於今年以來的最低水平。

截至24日下午，中國離岸人民幣兌美元匯率為7.07，創2022年12月以來最低水平。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「隨著當局努力應對地緣政治緊張局勢、青年失業率居高不下、深陷債務泥潭的房市以及同樣受到高債務水平阻礙的政府，人民幣以及工業金屬的疲軟一直在暗示中國經濟持續脆弱。」「現在當局正面臨更深層次的放緩，因為人們對疫情的另一次重大爆發的預期上升。」

她補充說，除非採取適當的財政紓困措施，否則中國經濟成長可能會受阻。

美國商銀預測，禮來公司的股價可能會達到每股500元，這在一定程度上要歸功於它的一種減肥藥。

分析師米查姆(Geoff Meacham)將其目標價調升50元至500元，理由是tirzepatide的收入預測增加。他的新目標暗示股價可能較23日收盤價上漲18.1%。

米查姆還重申對該醫藥股的買入評級，「消費者和社交媒體趨勢強化了我們對tirzepatide商業機會的信心，因為很直接地，患者似乎對抗肥胖藥物(AOM)非常感興趣，無論處置方式如何。」

在BTIG將其評級從中性調升至買入後，再生醫學公司Organogenesis的上漲15.99%。

分析師齊默曼(Ryan Zimmerman)也為該股設定10元的目標價，這意味著該股在未來12個月內可能上漲一倍以上。

齊默曼指出，「我們相信該股在2023財年底前在Surgical Recon市場獲得實質市占率的大門是敞開的。Surgical Recon是該股定向進入的一個領域，因為它已在醫生辦公室和其他醫療環境中占有相當市場。」